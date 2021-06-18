Atmaca füzesinin isabetli vuruşunda harekat merkezinde büyük coşku yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atmaca füzesinin isabetli vuruşunda harekat merkezinde büyük coşku yaşandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, seri üretim hattından çıkan ilk milli Atmaca güdümlü füzesinin hedefini tam isabetle vurduğu atışı takip etti. Başarılı atışın ardından büyük sevinç yaşayan Akar, telsizle personele hitap ederek, "Sizleri kutluyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca güdümlü mermisinin suüstü hedefine yapacağı test atışını takip etmek üzere Sinop'a geldi.

Sinop Havalimanı'nda Vali Erol Karaömeroğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, buradan limana hareket etti. Atışın yapılacağı milli gemi TCG Kınalıada korvetinde Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılanan Akar ve TSK komuta kademesine faaliyete ilişkin brifing verildi.

ATIŞ TALİMATINI AKAR VERDİ

Brifingin ardından geminin savaş harekat merkezine geçen Akar ve komutanlar buradan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının özel atışını takip etti.Atış öncesinde gerekli önlemlerin alındığı, atışın belirlenmiş sahada yapıldığı, saha emniyetinin tamamen sağlandığı belirtildi. Atış senaryosu kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca hurdaya ayrılan bir gemi hedeflendi.

Atmaca füzesinin isabetli vuruşunda harekat merkezinde büyük coşku yaşandı

HAREKAT MERKEZİNDE BÜYÜK COŞKU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatının ardından TCG Kınalıada'dan yapılan atışla söz konusu gemi tam isabetle vuruldu. Bölgedeki iki F-16 ve keşif uçağından aktarılan görüntülerle atışın her anı harekat merkezinden anlık takip edildi. Füzenin tam isabetle hedefle buluştuğu an savaş harekat merkezinde büyük coşkuyla karşılandı.

Atmaca füzesinin isabetli vuruşunda harekat merkezinde büyük coşku yaşandı

"SİZLERİ KUTLUYORUM"

Başarılı atışın ardından telsizle personele hitap eden Akar, "Sizleri kutluyorum. Bundan sonra da aynı şiddet ve tempoda çalışmaya devam ederek inşallah daha nice başarıları yaşayacağız." dedi.

Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca Güdümlü Mermisi, 220 kilometre menzili, gelişmiş güdüm sistemi ile dikkati çekiyor. Güdümlü mermi sabit ve hareketli su üstü hedeflerine yönelik kullanılabiliyor.

Atmaca füzesinin isabetli vuruşunda harekat merkezinde büyük coşku yaşandı
Atmaca füzesinin isabetli vuruşunda harekat merkezinde büyük coşku yaşandı
Atmaca füzesinin isabetli vuruşunda harekat merkezinde büyük coşku yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Selçuk Tekay Acun Ilıcalı Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Gareth Bale Merih Demiral Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Atmaca füzesinin isabetli vuruşunda harekat merkezinde büyük coşku yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 23:49:35. #1.16#

title