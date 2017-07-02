Atletizm Balkan Şampiyonası'nda Türkiye 27 Madalya Kazandı





Türkiye Genç Milli Takımı, Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 27 madalya kazanarak 15 takım arasında ev sahibi Romanya'nın ardından ikinci sırayı aldı.



Romanya'nın Piteşti kentinde yapılan 47. Balkan U20 (Gençler) Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, başarılı bir organizasyonu daha geride bıraktı. Toplam 42 dalda madalya verilen Balkan Gençler'de Ay-yıldızlı atletler tam 27 kez podyuma çıktı. İlk gün kazanılan 11 madalyanın ardından ikinci günde de Türkiye'nin madalya yağmuru devam etti.



Nicolae Dobrin Stadı'ndaki yarışmaların ikinci gününde erkekler 3000 metrede Fırat Özkorkmaz, 110 metre engellide Mikdat Sevler, kadınlar 3000 metrede Semra Karaslan, kadınlar 5000 metrede Latife Güneş, kadınlar yüksek atlamada Merve Menekşe, erkekler 800 metrede Mehmet Çelik şampiyonluğa ulaştı. Son yarış olan erkekler 4×400 metrede de birinci olan Ay-yıldızlı dörtlüyle birlikte Türkiye'nin altın sayısı 11'e ulaştı.



İkinci günde erkekler 3000 metre su engellide Murat Yalçınkaya, dekatlonda Hüseyin Alper Gürses ile heptatlonda Buket Katya Orhonsayın gümüş, erkekler cirit atmada Ümmet Değirmenci, disk atmada Berke İnaloğlu, erkekler 3000 metre su engellide Muhammet Çelebi bronz, 3000 metrede Mücahit Bulut ve kadınlar 1500 metrede Ayşe Ecer ise bronz madalya kazandılar.



Toplamda 11 altın, 7 gümüş, 9 bronz madalya elde eden Milli Takım, Piteşti'de 22 farklı yarışmada kürsüye çıkma başarısı gösterdi. - Altın