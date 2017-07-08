Atletizm: 16. Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası

Atletizmde, 16. Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası, Slovenya'nın Kamnik kentinde yapılırken, Türk sporcular 3 madalya kazandı.



Türkiye Atletizm Federasyonundan alınan bilgiye göre, rekor katılımın yaşandığı şampiyonada 27 ülkeden 240 atlet yarıştı. 4.5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen genç kadınlar yarışında Bahar Atalay, 39 atletin yarıştığı bu dalda 24.25'lik derecesiyle Alman Lisa Oed'in arkasında ikinci sırayı elde etti. Yarışta Eylem Gür 10., Selma İsot 13., Beyza Çiftçi 19. sırayı alırken, Türkiye de 25 puanla takım sıralamasında üçüncü olarak kürsüye çıktı.



Genç erkekler yarışında Abdülselam Bingöl, 48.36 ile liderin 1 dakika 29 saniye arkasında Avrupa dördüncüsü oldu. Emrah Günen dokuzuncu, Cihan Kaçmaz 11., Ahmet Alkanoğlu da 22. sırayı alırken, takım sıralamasında ay-yıldızlı ekip İtalya'nın arkasında ikinci sırada yer aldı.



12,5 kilometrelik büyük erkekler yarışında ise eski Avrupa şampiyonu Ahmet Arslan 20. sırayı elde ederken, Ferhat Bozkurt 26., Orhan Avcı 39., Ramazan Karagöz de 52. oldu. Kadınlarda ise Nursel Karataş 44. olarak müsabakayı noktaladı.



Böylece milli takım, şampiyonayı 2 gümüş, 1 bronz madalya ile tamamladı.