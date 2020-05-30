Atkins diyeti nedir? Atkins diyeti nasıl yapılır?
Atkins diyeti, Dr. Robert Coleman Atkins tarafından hazırlanmıştır. Atkins diyeti, karbonhidrat alımı sınırlı, yağ ve protein alımının yoğun olduğu bir diyettir. Peki, Atkins diyeti nedir? Atkins diyeti nasıl yapılır?
Vücudumuz enerji ihtiyacını yağlar ve karbonhidratlarla karşılar. Atkins diyetinde karbonhidratlar menülerden uzak olunca vücut yağ yakımına başlayacaktır. Böylece vücut yağlardan kurtulacaktır. Atkins diyeti bu teori üzerine oluşturulmuştur.
ATKİNS DİYETİNDE İZİN VERİLENLER
Kuruyemişler: badem, ceviz, ayçekirdeği fındık vs.
Düşük karbonhidratlı sebzeler: Ispanak, domates, kuşkonmaz, kabak, brokoli, kereviz, enginar, brokoli, fasulye, pırasa, brüksel lahanası, patlıcan, biber, salatalık
Sağlıklı yağlar: Hindistan cevizi yağı, avokado yağı, zeytinyağı
ATKİNS DİYETİNDE YASAK OLANLAR
Baklagiller: Kuru fasulye, mercimek, nohut
Şeker: Şekerli içecekler, dondurma, kek, meyve suları
Yüksek karbonhidratlı sebzeler: Patates, havuç, şalgam, bezelye, tatlı patates
Tahıllar: Pirinç, buğday, çavdar, arpa
Bitkisel yağlar: Mısır özü yağı, kanola yağı, soya yağı
ÖRNEK ATKİNS DİYETİ LİSTESİ
1.GÜN
Kahvaltı: Hindistan cevizi yağında domates ve 2 adet yumurta
Öğle: Yoğurt, 150 gram zeytinyağlı salata
Akşam: Haşlanmış zeytinyağlı sebze, ızgara biftek
2.GÜN
Kahvaltı: Yeşillik, pastırmalı omlet
Öğle: Zeytinyağlı salata, 150-200 gram salata
Akşam: Yoğurt, kıymalı kabak yemeği
3.GÜN
Kahvaltı: 2 tam ceviz içi, 1 dilim beyaz peynir, 1 adet haşlanmış yumurta
Öğle: Zeytinyağlı salata, 150-200 gram ızgara köfte
Akşam: Haşlama tavuk, zeytinyağlı fasulye yemeği
4.GÜN
Kahvaltı: 3 yumurtalı omlet, 1 dilim hindi füme
Öğle: Kuşkonmaz, ızgara tavuk
Akşam: Yeşillik, somon balığı
5.GÜN
Kahvaltı: 3 yumurtalı omlet, 1 dilim hindi füme
Öğle: Zeytinyağlı salata
Akşam: Yoğurt, köfteli sebze yemeği
6.GÜN
Kahvaltı: Tereyağında sebzeli omlet
Öğle: Salata, kıymalı ıspanak yemeği
Akşam: Haşlama sebze, ızgara balık
7.GÜN
Kahvaltı: Domates, tek avuç içi ceviz, beyaz peynirli omlet
Öğle: Yoğurt, zeytinyağlı enginar
Akşam: Avokadolu salata, haşlama et