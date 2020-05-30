Atkins diyeti nedir? Atkins diyeti nasıl yapılır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Atkins diyeti nedir? Atkins diyeti nasıl yapılır?

Atkins diyeti, Dr. Robert Coleman Atkins tarafından hazırlanmıştır. Atkins diyeti, karbonhidrat alımı sınırlı, yağ ve protein alımının yoğun olduğu bir diyettir. Peki, Atkins diyeti nedir? Atkins diyeti nasıl yapılır?

Atkins diyeti nedir? Atkins diyeti nasıl yapılır?
30.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:24

Vücudumuz enerji ihtiyacını yağlar ve karbonhidratlarla karşılar. Atkins diyetinde karbonhidratlar menülerden uzak olunca vücut yağ yakımına başlayacaktır. Böylece vücut yağlardan kurtulacaktır. Atkins diyeti bu teori üzerine oluşturulmuştur.

ATKİNS DİYETİNDE İZİN VERİLENLER

Kuruyemişler: badem, ceviz, ayçekirdeği fındık vs.

Düşük karbonhidratlı sebzeler: Ispanak, domates, kuşkonmaz, kabak, brokoli, kereviz, enginar, brokoli, fasulye, pırasa, brüksel lahanası, patlıcan, biber, salatalık

Sağlıklı yağlar: Hindistan cevizi yağı, avokado yağı, zeytinyağı

ATKİNS DİYETİNDE YASAK OLANLAR

Baklagiller: Kuru fasulye, mercimek, nohut

Şeker: Şekerli içecekler, dondurma, kek, meyve suları

Yüksek karbonhidratlı sebzeler: Patates, havuç, şalgam, bezelye, tatlı patates

Tahıllar: Pirinç, buğday, çavdar, arpa

Bitkisel yağlar: Mısır özü yağı, kanola yağı, soya yağı

Atkins diyeti nedir? Atkins diyeti nasıl yapılır?

ÖRNEK ATKİNS DİYETİ LİSTESİ

1.GÜN

Kahvaltı: Hindistan cevizi yağında domates ve 2 adet yumurta

Öğle: Yoğurt, 150 gram zeytinyağlı salata

Akşam: Haşlanmış zeytinyağlı sebze, ızgara biftek

2.GÜN

Kahvaltı: Yeşillik, pastırmalı omlet

Öğle: Zeytinyağlı salata, 150-200 gram salata

Akşam: Yoğurt, kıymalı kabak yemeği

3.GÜN

Kahvaltı: 2 tam ceviz içi, 1 dilim beyaz peynir, 1 adet haşlanmış yumurta

Öğle: Zeytinyağlı salata, 150-200 gram ızgara köfte

Akşam: Haşlama tavuk, zeytinyağlı fasulye yemeği

4.GÜN

Kahvaltı: 3 yumurtalı omlet, 1 dilim hindi füme

Öğle: Kuşkonmaz, ızgara tavuk

Akşam: Yeşillik, somon balığı

Atkins diyeti nedir? Atkins diyeti nasıl yapılır?

5.GÜN

Kahvaltı: 3 yumurtalı omlet, 1 dilim hindi füme

Öğle: Zeytinyağlı salata

Akşam: Yoğurt, köfteli sebze yemeği

6.GÜN

Kahvaltı: Tereyağında sebzeli omlet

Öğle: Salata, kıymalı ıspanak yemeği

Akşam: Haşlama sebze, ızgara balık

7.GÜN

Kahvaltı: Domates, tek avuç içi ceviz, beyaz peynirli omlet

Öğle: Yoğurt, zeytinyağlı enginar

Akşam: Avokadolu salata, haşlama et

İlgili Haberler

Etkin kilo verdiren protein diyeti listesi! Protein diyeti nedir?
Etkin kilo verdiren protein diyeti listesi! Protein diyeti nedir?
Havuç diyeti nasıl yapılır? Havuç diyeti nedir?
Havuç diyeti nasıl yapılır? Havuç diyeti nedir?
Bal diyeti nedir? Bal diyeti nasıl yapılır?
Bal diyeti nedir? Bal diyeti nasıl yapılır?
İsveç diyeti nasıl yapılır? İsveç diyet listesi!
İsveç diyeti nasıl yapılır? İsveç diyet listesi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi Haber
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı Haber
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik Haber
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör aynı gün yakalandı Haber
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör...
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı
Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
ABD'de siyahi adamı boğarak öldüren polis hakkında daha önce 20'ye yakın şikayette bulunulmuş
ABD'de siyahi adamı boğarak öldüren polis hakkında daha önce 20'ye yakın şikayette bulunulmuş
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare eder
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare...
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Anbean görüntülendi! Küçücük kedi, köpekli çifte korku dolu anlar yaşattı
Anbean görüntülendi! Küçücük kedi, köpekli çifte korku dolu anlar yaşattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Adnan Menderes Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Seren Serengil Bergüzar Korel
Spor Caner Erkin Malcolm Thomas Mehmet Aurelio Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Atkins diyeti nedir? Atkins diyeti nasıl yapılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 14:24:33. #1.14#
title