Atkins diyeti nedir? Atkins diyeti nasıl yapılır? Atkins diyeti, Dr. Robert Coleman Atkins tarafından hazırlanmıştır. Atkins diyeti, karbonhidrat alımı sınırlı, yağ ve protein alımının yoğun olduğu bir diyettir. Peki, Atkins diyeti nedir? Atkins diyeti nasıl yapılır?

Vücudumuz enerji ihtiyacını yağlar ve karbonhidratlarla karşılar. Atkins diyetinde karbonhidratlar menülerden uzak olunca vücut yağ yakımına başlayacaktır. Böylece vücut yağlardan kurtulacaktır. Atkins diyeti bu teori üzerine oluşturulmuştur. ATKİNS DİYETİNDE İZİN VERİLENLER Kuruyemişler: badem, ceviz, ayçekirdeği fındık vs. Düşük karbonhidratlı sebzeler: Ispanak, domates, kuşkonmaz, kabak, brokoli, kereviz, enginar, brokoli, fasulye, pırasa, brüksel lahanası, patlıcan, biber, salatalık Sağlıklı yağlar: Hindistan cevizi yağı, avokado yağı, zeytinyağı ATKİNS DİYETİNDE YASAK OLANLAR Baklagiller: Kuru fasulye, mercimek, nohut Şeker: Şekerli içecekler, dondurma, kek, meyve suları Yüksek karbonhidratlı sebzeler: Patates, havuç, şalgam, bezelye, tatlı patates Tahıllar: Pirinç, buğday, çavdar, arpa Bitkisel yağlar: Mısır özü yağı, kanola yağı, soya yağı ÖRNEK ATKİNS DİYETİ LİSTESİ 1.GÜN Kahvaltı: Hindistan cevizi yağında domates ve 2 adet yumurta Öğle: Yoğurt, 150 gram zeytinyağlı salata Akşam: Haşlanmış zeytinyağlı sebze, ızgara biftek 2.GÜN Kahvaltı: Yeşillik, pastırmalı omlet Öğle: Zeytinyağlı salata, 150-200 gram salata Akşam: Yoğurt, kıymalı kabak yemeği 3.GÜN Kahvaltı: 2 tam ceviz içi, 1 dilim beyaz peynir, 1 adet haşlanmış yumurta Öğle: Zeytinyağlı salata, 150-200 gram ızgara köfte Akşam: Haşlama tavuk, zeytinyağlı fasulye yemeği 4.GÜN Kahvaltı: 3 yumurtalı omlet, 1 dilim hindi füme Öğle: Kuşkonmaz, ızgara tavuk Akşam: Yeşillik, somon balığı 5.GÜN Kahvaltı: 3 yumurtalı omlet, 1 dilim hindi füme Öğle: Zeytinyağlı salata Akşam: Yoğurt, köfteli sebze yemeği 6.GÜN Kahvaltı: Tereyağında sebzeli omlet Öğle: Salata, kıymalı ıspanak yemeği Akşam: Haşlama sebze, ızgara balık 7.GÜN Kahvaltı: Domates, tek avuç içi ceviz, beyaz peynirli omlet Öğle: Yoğurt, zeytinyağlı enginar Akşam: Avokadolu salata, haşlama et