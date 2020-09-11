Atiye 2. sezon izle! Atiye yeni sezon oyuncuları kimler? Atiye 2. sezon bölüm özetleri
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Atiye 2. sezon izle! Atiye yeni sezon oyuncuları kimler? Atiye 2. sezon bölüm özetleri

İlk sezonu ile büyük beğeni toplayan Atiye, yeni sezonda fırtınalar esmeye devam ediyor. Atiye 2. sezon oyuncuları kimler? Atiye 2. sezon bölüm özetleri!

Atiye 2. sezon izle! Atiye yeni sezon oyuncuları kimler? Atiye 2. sezon bölüm özetleri
11.09.2020 08:54 | Son Güncelleme: 11.09.2020 08:58

Atiye 2. sezon 10 Eylül tarihinde Netflix'te yayınlanmaya başladı. Başrol oyuncusu Beren Saat'in isteği üzerine Cuma günü yerine Perşembe günü yayınlandı. Peki, Atiye 2. sezon oyuncuları kimler? Atiye 2. sezon konusu nedir?

ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Beren Saat – Atiye

Mehmet Günsür – Erhan

Metin Akdülger – Ozan

Melisa Şenolsun – Cansu

Başak Köklükaya – Serap

Civan Canova – Mustafa

Meral Çetinkaya – Zühre

Hazal Türesan – Hanna

Cezmi Baskın – Öner

Tim Seyfi – Serdar

Atiye 2. sezon izle! Atiye yeni sezon oyuncuları kimler? Atiye 2. sezon bölüm özetleri

ATİYE DİZİSİ 2. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

Atiye 1. bölüm özeti

Kendini var olmadığı rahatsız edici yen bir gerçeklikte bulan Atiye, her şeyin başladığı yerde tanıdık bir simayla karşılaşır.

Atiye 2. bölüm özeti

Serdar, Atiye'yi izlemesi için Hannah'yı görevlendir. Atiye, Erhan'ın madencilik işleriyle Serdar arasındaki bağlantıyı öğrenir ve Erhan'ın geçmişinden biriyle tanışır.

Atiye 3. bölüm özeti

Atiye, Erhan'a Nazım'ın defterini gösterir ve defterde doğurganlık sembolünü görür. Mustafa, Serap'ın geçmişini araştırır. Atiye şaşırtıcı bir gerçeğin farkına varır.

Atiye 4. bölüm özeti

Ozan'ın kaderi pamuk ipliğine bağlıyken Serdar telaşla Atiye'nin nerede olduğunu bulmaya çalışır. Atiye ise dünyanın geleceğinin kendi ellerinde olduğunu öğrenir.

Atiye 5. bölüm özeti

Melek parçaları bir araya getirmeye başlar. Hannah, Erhan'ı bulmasına yardım etmesi için Nazım'ı zorlar. Erhan ve Atiye'yi Kapadokya'da bir yardımsever beklemektedir.

Atiye 2. sezon izle! Atiye yeni sezon oyuncuları kimler? Atiye 2. sezon bölüm özetleri

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