Atina'da 8 Mart kutlaması
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Atina'da 8 Mart kutlaması

08.03.2021 19:15 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:29
Atina'da 8 Mart kutlaması

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce kadın ve erkek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için sokaklara döküldü.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce kadın ve erkek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için sokaklara döküldü.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünyanın farklı noktalarında Covid-19 salgınının gölgesinde kutlanmaya devam ediyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce kişi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için sokaklara dökülürken, Covid-19 salgını kutlamalara engel olmadı. Renkli görüntülere sahne olan başkent sokaklarında birçok kadın ve erkek 8 Mart'ı müzik eşliğinde dans ederek kutladı. Kutlamalar sırasında birçok kişinin maske takarken sosyal mesafe kuralına ise uymadığı görüldü. Bazı katılımcılar pankart açarak yaptıkları yürüyüşte, cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekti.

(Alexandros Gasteratos/İHA)

Atina'da 8 Mart kutlaması
Atina'da 8 Mart kutlaması
Atina'da 8 Mart kutlaması
Atina'da 8 Mart kutlaması
Atina'da 8 Mart kutlaması
Atina'da 8 Mart kutlaması
Atina'da 8 Mart kutlaması
Atina'da 8 Mart kutlaması
Atina'da 8 Mart kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALEXANDROS GASTERATOS

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