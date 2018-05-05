Atilla Taş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye Seçim Şarkısı Yazdı
Ünlü şarkıcı Atilla Taş sosyal medya hesabı üzerinden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için şarkı seslendirdi.
Atilla Taş resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye verdiği desteği şarkı söylediği bir video paylaşarak açıkladı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.
"OMURGALI OLMAK ZORDUR, DİK DURMANI SAĞLAR"
Öte yandan ünlü sanatçı, ''Omurgalı olmak zordur. Dik durmanı sağlar. Çok şükür solucan olmadım. Kıvrılıp bükülmedim. Türküm! Atatürkçüyüm! Ama Kürdü, Alevisi, Sünnisi, Lazıyla bu ülkedeki tüm renkleri kucaklıyorum! Budur doğanın getirdiği, koşulsuz sevmek!'' açıklamalarında bulundu.
Taş'ın videoda seslendirdiği şarkının sözleri ise şöyle;
Bir kar yağar ince ince, geliyor Muharrem İnce
Bir oy ver ver ver sende gardaş zamanı da gelince
Bir oydan da ne olur ne olur ne olur deme ne olur
Neler olmaz ki, sen oy verince
İmza atınca ne olur ne olur ne olur ne olur gardaş ne olur
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Rte başkan olacak inşallahCevap Yaz 62 55 Yayından Kaldır
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Haah şarkıda süper olmuş böyle adaya Atilla Taş diyorumCevap Yaz 33 8 Yayından Kaldır
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80 milyonun cumhurbaşkanı olacakmış. . . Sen anca Atilla Taş a cumhurbaşkanı olursun. Kemalin seni yeme planı tuttu. HahahahaCevap Yaz 57 52 Yayından Kaldır
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Bu adamın cuma namazında ne işi vardıCevap Yaz 21 41 Yayından KaldırMUHAFAZAKAR SEÇMEN: Chp-namaz bu ne lahana bu ne periz?Tüm 59 yorumu okumak için tıklayın26 40 Yayından Kaldır