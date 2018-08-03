Atilla Taş'tan CHP'deki İmza Kriziyle İlgili Olay Açıklama: Enteresan Bir Partiyiz

Atilla Taş'tan CHP'deki İmza Kriziyle İlgili Olay Açıklama: Enteresan Bir Partiyiz

Şarkıcı Atilla Taş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok enteresan bir partiyiz" diyerek CHP'de yaşanan imza kriziyle ilgili çok konuşulacak bir yorumda bulundu.

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle toplanan imzalar dün Genel Merkez'e teslim edildi, ancak muhalifler cephesinin kurultaya gitmek için yeterli olduğunu söylediği imza sayısı genel merkez tarafından kabul görmedi.

TEPKİ GÖSTERENLER ARASINDA ÜNLÜ İSİMLER DE VAR

CHP'de yaşanan imza krizi bu gelişmelerle devam ederken konuyu takip eden ünlü isimler de yaşananlara sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösteriyor. Bu isimlerin sonuncusu şarkıcı Atilla Taş oldu.

"ÇOK ENTERESAN BİR PARTİYİZ"

Taş, yaşanan krizdeki ironiye değinerek CHP'nin bir dönem Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği kişiye sert tavır takınmasını şu sözlerle eleştirdi: "Biz CHP olarak çok enteresan bir partiyiz. Bir adamı cumhurbaşkanı yapmak isteriz ama parti başkanı olmak isterse ona düşman da olabiliriz."

İşte Atilla Taş'ın o paylaşımı;

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