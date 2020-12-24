Oyuncu Atilla Saral bu kez de Londra'da mahsur kaldı

Pandeminin başladığı mart ayında uçuşlar durdurulduğu için İngiltere'de bulunan eşi İnci Türkay'ın yanına gidemeyen ve tek başına karantinaya giren Atilla Saral, bu sefer de ailesini görmek için gittiği İngiltere'den Türkiye'ye uçuşlar kapatılınca mahsur kaldı.

Türk sinemasının usta oyuncusu Atilla Saral, pandemi döneminde zor günler yaşamaya başladı. Koronavirüsün ülkemize sıçradığı mart ayında uçuşlar durdurulduğu için İngiltere'de bulunan eşi İnci Türkay'ın yanına gidememiş, Çanakkale'deki evinde yalnız başına kalmıştı. Saral bu kez virüsün mutasyona uğradığı Londra'da mahsur kaldı.

"YAĞMALAMA VE KARGAŞA HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"

"Bu seferki kısıtlamaya Londra'da yakalandım. İşin iyi tarafı bu kez ailemleyim" diyen Saral, ülkedeki son durum hakkında "Marketler yağmalanıyor, kargaşa var haberleri doğru değil. Burada yaşam aynı şekilde devam ediyor. Sadece misafirlik yasak. Biri sizi şikayet ederse polis gelip ceza yazıyor" dedi.

TÜRKİYE'YE UÇUŞLAR DURDURULDU

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs mutasyona uğradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında açıklama yaparak virüsün mutasyona uğradığı ülkelerden Türkiye'ye uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Koca açıklamasında şunları söylemişti: "Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."

Kaynak: Hürriyet