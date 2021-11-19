Athena grubu kimlerden oluşur? Athena Gökhan'ın ikiz kardeşi kimdir? Athena Hakan Özoğuz kimdir, kaç yaşında?

Athena Gökhan'ın ikiz kardeşi kimdir? Athena Hakan Özoğuz kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı merak ediliyor. Gökhan Özoğuz ve Hakan Özoğuz kardeşler grubun kurucu üyeleridir. Türkiye'de ska ve punk tarzında müzik yapan ilk gruplardan birisi konumundadır. Peki, Athena grubu kimlerden oluşur?

ATHENA GRUBU KİMLERDEN OLUŞUR?

Gökhan Özoğuz - Vokal, gitar (1987 - bugün)

Hakan Özoğuz - Gitar, geri vokal (1987 - bugün)

Emre Ataker - Klavye (2011 - bugün)

Egemen Özkasnaklı - Davul (2019 - bugün)

Ozan Öner - Bas gitar (2020 - bugün)

Eski Üyeler

Asrın Tuncer - Bas gitar (1990-1993)

Turgay Gülaydın - Davul (1990-2002)

Ferit Tunçer - Vokal (1991-1993)

Ozan Karaçuha - Bas gitar (1993-2002)

Canay Cengen - Bas gitar (2002-2003)

Doğaç Titiz - Davul (2002-2004)

Ozan Musluoğlu - Bas gitar (2003-2007)

Burak Gürpınar - Davul (2005-2007)

Alican Tezer - Davul (2010-2013)

Umut Arabacı - Bas gitar (2010-2018)

Sinan Tınar - Davul (2013-2018)

Holigan albümünün aynı isimli şarkısı futbol maçlarının değişmez sloganı oldu; aynı zamanda A Millî Basketbol takımımız için yaptığı 12 Dev Adam şarkısı ise basketbol takımının sembol şarkısıdır. Birçok rock müzik dinleyicisine göre Türkiye'nin en iyi rock gruplarındandır. 195 puanla Türkiye'nin Eurovision'daki en yüksek puanını almıştır.

ATHENA HAKAN KİMDİR?

Hakan Özoğuz, (d. 11 Ekim 1976), Türk müzisyen, Athena grubunun gitaristi ve Gökhan Özoğuz'un ikiz kardeşi.

Hakan Özoğuz, 11 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da Fenerbahçe semtinde doğmuştur. Aslen Gaziantep'lidir. Babası Ahmet Özoğuz'dur. Açıköğretim Fakültesinde okudu. 2007'de babaları Ahmet Hamdullah Özoğuz öldü. Müzisyen olmak için en büyük desteği dedesinden gördü.

15 yaşında gitar çalmaya merak salan Hakan Özoğuz ,2006 yılında ikiz kardeşi ile 4 yıllığına müzik eğitimi için Londra'ya gittiler

Futbol taraftarlarının tezahüratı haline gelen 'Holigan' 'ın ardından Athena dördüncü video klibini 'Tarlaya Ektim Soğan' adlı şarkıya çekti.

Holigan albümünün aynı isimli şarkısı futbol maçlarının değişmez sloganı oldu. A Millî Basketbol takımımız için yaptığı "12 Dev Adam" şarkısı ise basketbol takımının sembol şarkısıdır. Grup asıl başarısını 2000'li yıllarda sağladı ve Tam Zamanı Şimdi adını verdikleri albümden birçok hit çıkarmayı başardı. "Palavra", "Macera", "Aşk Meşk Yok" teker teker dilden dile dolaşmaya başladı.

32. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası ve Eurobasket 2001'de tüm Türkiye "On İki Dev Adam" ile adeta tek yürek oldu. Athena bu proje için hazırladığı aynı isimli parça ile zirvedeki tek isim olmuş ve kurulduğundan bu yana kariyerinin en başarılı dönemine imzasını atmıştır.

2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi For Real adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde ikinci en fazla puan alan şarkı oldu.

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