ATGB'de Buyurman yeniden başkan

10.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:46

Merkezi Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalye eyaletine bağlı Gelsenkirchen şehrinde yer alan Avrupalı Türk Girişimciler Birliği'nin (ATGB) gerçekleştirilen kongresinde işadamı Orhan Buyurman yeniden güven tazeledi.



Herne şehrinde 2. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştiren ATGB'nin kongresine Türkiye'nin Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz, STK temsilcileri ve çok sayıda Türk girişimci katıldı. İlginin yoğun olduğu kongrede yapılan seçimde, genel başkanlığa Karabüklü işadamı Orhan Buyurman yeniden seçildi.



Kongrede konuşan Başkonsolos Ahmet Davaz, Türk girişimcilere birlik çağrısında bulunarak, başarılar diledi.



Başkonsolos Davaz, " Avrupa'da çok önemli bir mevcutiyetimiz var bildiğiniz gibi. Yurt dışındaki Türklerin nerdeyse büyük bir bölümü Avrupa'da yaşıyorlar. Beş milyona yakın yurt dışında vatandaşımız var. Bunun önemli bir bölümüz başta Almanya olmak üzere Fransa, Hollanda, Belçika gibi ülkelerde bulunuyorlar. Buralarda bir çok iş insanımız bulunuyor. Çok başarılı işlere imza atıyorlar. Özellikle, burada Almanya başını çekiyor. Burada, Avrupa Türk Girişimciler Birliği'nin bu konuda öncülük etmesi çok anlamlı. İşadamlarımızın, iş kadınlarımızın bu şekilde örgütlenmeleri ve aslında kurumsal kimlik çerçevesinde birlikte çalışmaları çok önemli. Bu vesileyle de her alandaki işadamlarımızın örgütlenmelerini ve birlikte çalışmalarını canı gönülden diliyorum. Bunu başarabildiğimiz takdirde, çok daha önemli başarılara hep birlikte imza atacağımızı düşünüyorum. Önemli olan birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek. Topluma yönelik çalışmalara yapmak" dedi.



Kongrede yeniden güven tazeleyen Orhan Buyurman ise ATGB'nin Avrupa ülkelerinde de teşkilatlanarak büyüyerek yoluna devam ettiğini söyledi.



Buyurman, "Öncelikle genel kurulumuza katılanlara teşekkür ediyorum. İşadamlarımız, Avrupa'da değerli projelere imza atıyor. Avrupa'nın genelinde,150 bin iş adamı var. Bunların ciroları ise küçümsenmeyecek boyutta. Bu başarılar tabiiki bireysel. Bireysel başarılı istihdam anlamında çok başarılı buluyorum. Ama bundan çok daha fazla önemsediğim birlikte ortaklaşa projelere imza atmak. İşte burası çok önemli. Ben özellikle, birlikteliği ve ortak sermaye ile projeler yapmayı önemsiyorum. Bunu 3 sene önce söylediğimiz gibi, icraata dayalı teşkilat olalım dedik. Bunu da kısa zamanda icraata geçirmek oldu. Türkiye'ye yatırımımızı yaptık. Hayvancılık sektöründe. Bundan sonrada, değişik sektörlerde çalışmalarımız olacak. Bizler bunu başarmalıyız. Her alanda bu birlikteliği başarmalıyız. Sahip çıkmalıyız. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Tek liste ile gidilen kongrede Orhan Buyurman başkanlığındaki ATGB yönetimi ise şu isimlerden oluştu; Muharrem Uslubaş, Nizamettin Barutçu, Adem Taflan, Sahra Şahin, Faruk Solmaz, Sait Aleivi, Hüseyin Dereli, İsmet Karaöz, Rüstem Malbeleği, Rasim Saka, Adem Türkoğlu, Necati Duman, Süleyman Koşar, Fadime Aygün, İbrahim Balçok, Kemal Çakır, Erol Yukarıbaş, Kemal Ulupunar, Muharrem Erdoğmuş, Ercan Mengüoğlu, Şuayb Güney, Ergün Kısbet, Münevver Kısbet, Adnan Derviş, Lale Günaydın, Yahya Yıldırım, Metin Günerhan ve Tayfun Örs." - KARABÜK

Kaynak: İHA