Ateş İlyas Başsoy kimdir? Ateş İlyas Başsoy kaç yaşında, nereli? Ateş İlyas Başsoy'un hayatı

İlyas Başsoy kimdir? Gırgır, Avni, Hıbır, Pişmiş Kelle dergilerinde yazıları ve öyküleri çıktı. Limon Dergisi'nde düzenli yazıları basılan Başsoy'un kim olduğu, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki Ateş İlyas Başsoy kimdir? Ateş İlyas Başsoy kaç yaşında, nereli? Radikal Sevgi kitabının yazarı kim? Ateş İlyas Başsoy'un hayatı

Birçok dergide yazıları çıkan yazar Ateş İlyas Başsoy'un hayatı merak ediliyor. Özellikle yazdığı kitaplarla sık sık gündeme gelen Ateş İlyas Başsoy kimdir? Ateş İlyas Başsoy'un hayatı

ATEŞ İLYAS BAŞSOY KİMDİR?

Ateş İlyas Başsoy, 1971 yılında Bursa'da doğdu. İlyas Başsoy, Türk yazar ve reklamcıdır. Gırgır, Avni, Hıbır, Pişmiş Kelle dergilerinde yazıları ve öyküleri çıkan Başsoy, Limon Dergisi'nde düzenli yazıları ve çeşitli edebiyat dergilerinde kitap eleştirilerinde bulundu.

1985 yılında Bursa'daki yerel bir gazeteye girdi ve gençlik köşesi çıkarttı. Arabesk ve Heavy Metal müzikleri ile ilgili yaptığı yazı dizileri İstanbul basının da ilgisini çekti. Ateş İlyas Başsoy üniversite yıllarından beri reklam endüstrisi içinde çalışıyor. Güzel Sanatlar, Klan, DNA, Cen Ajans, Art Grup gibi ajanslarda reklam yazarlığı ve yaratıcı yönetmenlik yaptı. 2005'te kendi ajansı Fayda'yı kurdu. 2001 yılında İstanbul Büyüşehir Belediyesi için hazırlanan Kentim İstanbul kampanyasının isim babalığını ve yaratıcı yönetmenliği yaptı. Kentim İstanbul, Başsoy'un "Yeni İstanbullular", "Diyalojik İletişim" ve "Siyasetsiz Seçmen" kavramlarını geliştirmesine katkıda bulundu. 2004'te AK Parti belediye seçimini kazanınca kampanya durduruldu.

2009 yerel seçimlerinde CHP Antalya adayının kampanyasını hazırladı ve bu seçimde Antalya sürpriz biçimde AKP'den CHP'ye geçti. Bu galibiyet kurulduğu günden beri AKP'ye karşı CHP'nin ilk seçim başarısıydı. Antalya deneyiminden hareketle siyasi iletişim öğütleri verdiği kitabı AKP Neden Kazanır? CHP Neden Kaybeder? çok satan kitaplar arasına girdi.

2013 yılında sosyal demokrat belediyeciliğin bir araya gelip hizmetlerini anlattığı "Kentine Güvenen Kentler Buluşması"'nın da isim babası ve yaratıcı yönetmeni oldu. 2014 yerel seçimlerinde Mansur Yavaş'ın Ankara kampanyası başta olmak üzere otuza yakın kritik seçim bölgesinde kampanya başkanlığı veya kampanya danışmanlığı yaptı.

CHP ilk kez 2019 yerel seçim ulusal kampanyası için Ateş İlyas Başsoy'la doğrudan sözleşme yaptı ve Başsoy kampanya başkanlığına getirildi. Başsoy yerel yönetim kampanyalarının alışıla geldiği üzere seçim öncesi birkaç reklam ve birkaç sloganla sınırlı kaldığında başarılı olamayacağını söyleyerek, çok sayıda seçim bölgesinde seçim kampanyalarını ekibiyle birlikte yürüttü.

Hedeflenen 12 büyük şehirden Antalya, Hatay, Eskişehir kampanyalarına dolaylı; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin, Aydın, Tekirdağ ve Muğla kampanyalarına direkt katkı sundu.

Radikal İki ve BirGün gazetelerinde köşe yazıları yayınlanmıştır. Yazı, yorum ve kitaplarında Metin Ünkazanan ve Tayfun Yılmaz takma isimlerini de kullandı.

Ateş İlyas Başsoy

Yüksek Volüm adlı bir öykü kitabı, ÖSS Matematik'te 20 Soru Garanti adlı bir ders kitabı ve Reklamcı Nedir Nasıl Reklamcı Olunur adlı deneysel bir çalışması yayınlandı.

AKP Neden Kazanır? CHP Neden Kaybeder? adlı kitabıyla Türk siyasetinde belirleyici olanın siyasi kararla oy veren seçmenler değil siyasi kararla oy vermeyen seçmenler olduğunu söyledi. Bu kitapta madde madde sunduğu strateji önerileri ve kampanya süreci 2019'da ülke genelinde, yüzden fazla seçim bölgesinde uygulandı. Ateş İlyas Başsoy'un gazete ve dergi yazılarını derlediği "Ateşli Kitaplar" adıyla duyurulan dört kitaplık bir serisi Pegasus Yayınlarınca yayınlanmıştır.

Kitapları