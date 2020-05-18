ATB Başkanı Çandır: "Gençler ülkemizi muasır medeniyet hedefine taşıyacak" ATB Başkanı Ali Çandır, "Üreten, demokrasi ve insan haklarına sonuna kadar sahip çıkan, hukukun üstünlüğüne inanan gençlerimiz, Ata'mızın muasır medeniyet hedefine ülkemizi taşıyacaktır" dedi.

ATB Başkanı Ali Çandır, "Üreten, demokrasi ve insan haklarına sonuna kadar sahip çıkan, hukukun üstünlüğüne inanan gençlerimiz, Ata'mızın muasır medeniyet hedefine ülkemizi taşıyacaktır" dedi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir mesaj yayımladı. Başkan Çandır mesajında, "Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesinin meşalesini yaktığı Samsun'a ayak basmasının 101. yılını kutluyoruz.Topraklarını kaybeden, siyasi ve ekonomik abluka altına alınan ülke ya geleceğini kuracak ya da tarih sayfalarında yerini alacaktı. Türk milleti Ata'sının önderliğinde, yaşamayı ve geleceğini kurmayı seçti. Var olma mücadelemizin kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, manda ya da himaye ikileminde gidip gelen anlayışı gömerek tam bağımsızlık hedefiyle yepyeni bir ülkenin temellerini attı. 19 Mayıs, kurtuluş tohumlarının atıldığı gündür. Ata'mız kurtuluş savaşını zaferle sonuçlandırdıktan sonra yeni Türkiye'nin ayaklarını sağlam temellere oturtmak için çok önemli devrimler gerçekleştirdi. Bu devrimleri ise gelecek olarak gördüğü gençliğe emanet etti. Güçlü potansiyeliyle gençliğimiz bu devrimlere sonuna kadar sahip çıkacaktır. Üreten, demokrasi ve insan haklarına sonuna kadar sahip çıkan, hukukun üstünlüğüne inanan gençlerimiz, Ata'mızın "muasır medeniyet" hedefine ülkemizi taşıyacaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Milli mücadelenin kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımız için canını feda etmiş şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA