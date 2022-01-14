ATB, ABB Meclisi'nde üyelere 150 buket dağıttı - Haberler
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ATB, ABB Meclisi'nde üyelere 150 buket dağıttı

ATB, ABB Meclisi'nde üyelere 150 buket dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Antalya Ticaret Borsası (ATB) 6. Meslek Komitesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında, ABB meclisi üyelerine Antalya'da kesme çiçeğe farkındalık oluşturmak için 150 buket dağıttı.

ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret Borsası (ATB) 6. Meslek Komitesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında, ABB meclisi üyelerine Antalya'da kesme çiçeğe farkındalık oluşturmak için 150 buket dağıttı.

ATB 6. Meslek Komitesi, kesme çiçeğin merkezi Antalya'da 'çiçek farkındalığı' oluşturmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Meclis Toplantısı'nda üyelere üzerinde 'Vazonuzdan çiçek kalbinizden sevgi eksik olmasın' yazılı 150 buket dağıttı. Yerel yönetimlerin çiçeğe olan ilgisinin arttırılması, demir çelenk yerine çiçek çelenkleri kullanılması ve bağışlarda çiçeğin alternatif olarak sunulmaması için komite tarafından Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Deniz Filiz'e bilgi verildi.

"Kesme çiçeğin yüzde 48'i Antalya'dan çıkıyor"

Türkiye'de kesme çiçeğin yüzde 48'inin Antalya'da üretildiğini belirten komite üyeleri, çiçeğin kent yaşamında daha çok var olması için çalışmalarını devam edeceklerini bildirdi. - ANTALYA

ATB, ABB Meclisi'nde üyelere 150 buket dağıttı

ATB, ABB Meclisi'nde üyelere 150 buket dağıttı

ATB, ABB Meclisi'nde üyelere 150 buket dağıttı

ATB, ABB Meclisi'nde üyelere 150 buket dağıttı

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