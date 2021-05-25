AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu'dan Kaş ziyareti

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ı makamında ziyaret etti.

Milletvekili Uslu ziyarette, ilçede yapılan ve planlanan hizmetlere ilişkin Başkan Ulutaş ile fikir alışverişinde bulundu.

Uslu ardından Ulutaş ile Patara Antik Kenti'ne giderek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, özellikle Telsiz Telgraf İstasyonu ve Deniz Feneri çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Uslu, yaptığı açıklamada, Batı Antalya'da AK belediyeciliğin hizmet anlamında eserlerini gördüklerini söyledi.

Kaş'ta gerçekleştirilen yatırımlarla AK belediyecilik hizmetlerinden örnekler bulunduğunu belirten Atay Uslu, "AK Partili belediyelerimiz hizmet, eser, proje üretmeye devam ediyor. İşte Kaş Belediyemiz. İlçede pazar yeri, bisiklet yolu, hayvan barınağı, kültür merkezi, seyir terası, Patara çalışmaları devam ediyor, AK Parti belediyeciliğinin eserlerini görüyoruz. Gerek hizmet gerekse proje anlamında Mutlu Ulutaş başkanımız, Antalya'daki tüm belediyeler arasında ön sırada. Başkan çalışıyor, Kaş gelişiyor. Biz destekçisiyiz. Bizimkisi eser siyaseti." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci