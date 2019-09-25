Atatürk Üniversitesinden Liselere Akademisyen Eğitimi

25.09.2019 10:11

Milli Eğitim Bakanı Y. Ziya Selçuk'un liselerde coğrafya, tarih, kimya, biyoloji, teknik resim gibi derslere akademisyenlerin girebileceğini açıklaması üzerine, Atatürk Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçerek lise öğrencileri ile akademisyenleri buluşturdu.



Gerçekleştirilen iş birliğiyle birlikte Erzurum'daki bazı liselerde uygulama, yeni eğitim ve öğretim yılı ile start aldı. Proje okullarının belirlenmesinin ardından şehrin farklı noktalarındaki liselerde akademisyenler derslere girmeye başladı.



Uygulama kapsamında ilk ders Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'nde verildi. Lisedeki coğrafya dersine Atatürk Üniversitesi Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Günay Kaya katıldı. İlk derste Doç. Dr. Günay Kaya ile birlikte yer alan Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, öğrencilere yeni hocalarını tanıttı ve çalışmanın amacıyla ilgili bilgi verdi.



Proje kapsamındaki okullarda; Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinden Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi coğrafya derslerine Doç. Dr. Günay Kaya, İbrahim Hakkı Fen Lisesi kimya derslerine Prof. Dr. İrfan Küfrevioğlu, Necmettin Erbakan Fen Lisesi biyoloji derslerine Prof. Dr. Ökkeş Atıcı, Sultan Abdülhamid Raylı Sistemler Teknolojisi MTAL Lisesi teknik resim derslerine Prof. Dr. İsak Kotçioğlu ve Erzurum Lisesi tarih derslerine ise Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu'nun girmesine karar verildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, söz konusu projenin iki ana paydaşının Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) olduğunu ifade ederek projenin Erzurum ayağını ise Atatürk Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüteceğini söyledi.



Atatürk Üniversitesinin temel hedefi olan eğitim ve öğretimin yanında topluma faydalı olma misyonunu da yerine getiren bir kurum olduğunu belirten Rektör Çomaklı şunları söyledi: "Üniversitemiz, birbirinden değerli ve alanında söz sahibi olan akademisyenlerimizin gayretleriyle Türkiye'nin en büyük eğitim kurumları arasında yer alıyor. Bu potansiyelinin farkında olan üniversitemiz, şehrine ve bölgesine faydalı iş birlikleriyle daima topluma hizmet noktasında yoluna devam edecek. Üniversite eğitiminin bir alt basamağı olan liselerde akademisyenlerin öğrencilere ders vermesi, öğrencilerimizin hem başarısını artıracak hem de üniversite psikolojisi ve ortamına hazırlanmalarına yardımcı olacaktır. Öğretim üyelerimiz sezon boyunca derslere girecek, sözlü ve yazılıları da yine kendileri yapacak." - ERZURUM

Kaynak: İHA