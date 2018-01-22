Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Savaş Eğilmez Açıklaması

Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Savaş Eğilmez, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı harekatını değerlendirerek, "PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin hainliği" dedi.

Eğilmez, "Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı harekatı kapsamında terör örgütü PKK/PYD/YPG işgali altındaki Afrin'e hava harekatından sonra kara harekatı da başlattı. Türk Devleti'nin Zeytin Dalı ismini verdiği bu opreasyona Türk Hava Kuvvetleri, Türk Özel Kuvvetleri, komando birlikleri, mekanize birliklerle beraber Özgür Suriye Ordusu unsurları da katılıyor." dedi.

Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Savaş Eğilmez, PKK'nın siyasi kanadının büyük panikte olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Afrin bölgesini terörden temizleme harekatı başlar başlamaz özellikle Hdp/Pkk kanadında büyük hezeyanlar kopmaya başladı. PKK terör örgütünün siyasi kanadı Hdp yöneticileri, bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve dolayısıyla Türk Milletini 6-8 Ekim 2014 yılında yaptıkları terör eylemlerini yeniden hayata geçirme imasında bulunuyor ve bununla orantılı çağrılar yapıyor.

Hdp kaos planı yapıyor

Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı ile kendi bekası için kimseyi dinlemeyeceğini bütün dünyaya ilan edip, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonunu başlatınca PKK'nın ülkemizdeki siyasi unsurları, batıdaki destekleyicileri ile organize ve provakatif konuşmalar ve çağrılar yapmaya başladı

Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonundaki başarısı ve hemen yanı başındaki terör oluşumlarını tamamen yok etmeye yönelik planı devreye sokunca, PKK terör örgütü ve terör sevicileri başta ABD'de ve Avrupa'da kendilerini destekleyen sivil toplum örgütleri, siyasetteki ve medyadaki yandaşlarıyla Türk Devleti'ni kaos ve kamu düzenini bozmaya yönelik eylem çağrılarında bulunuyor. Terör odaklarına karşı ve bölge halkını terör zulmünden kurtarmaya yönelik yapılan operasyonu, batı basını aracılığı ile sanki bölgedeki Kürtlere karşı yaplıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor.

İçerideki ve dışarıdaki Türkiye düşmanları, yeni bir Kobani senaryosu yazarak bunu hayata geçirmenin yollarını ararken temel amaçları, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde organize ettiği terör kordiorunu ve terörist varlığını yok etme operasyonunu durdurmak ve başarısızlıkla sonuçlandırmaktır.

Hatırlayalım, 6-8 Ekim 2014'te, Deaş'ın Ayn el Arab (Kobani)'a başlattığı saldırıdan sonra Hdp, halkı sokağa çağırmış. Türkiye genelinde çıkan olaylarda 54 vatandaşımız öldürülmüştü.

Kürt vatandaşlarımız bu hainliğe prim vermeyecektir.

Dün Ayn el Arab (Kobani) üzerinden çığırtkanlık yapan Hdp/Pkk bugün Zeytin Dalı operasyonu ile sıkışınca aynı sesleri çıkarmaya başladı.

Arada hemen şunu da belirtelim ki, 15 Temmuz Fetö darbe girişiminin amaçlarından birisi de devletimizi hareketsiz bırakma ve Suriye'de kanton devletlerin yolunu açmaktı.

Şimdi de aynı terör örgütleri, Kürt vatandaşlarımız üzerinde algı operasyonları yaparak Kürtlerle, devleti karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar.

Özellikle Kürt kardeşlerimiz çok dikkatli olmalı ve bu kollektif hainliğe prim vermemeliler.

Amerikan bayrağının altında, Kürtlerin haklarını savunduklarını ilan eden bu kollektif terör grupları 6-8 Ekim olaylarının tekrarına yeltenme cüretinin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi acımasız bir karşılıkla sonuçlanacağını çok iyi biliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan "bu çağrılara olumlu cevap vereceklere çok sert bir tepki gösterileceğini" net bir şekilde ifade etmektedir.

Herkes mesajı aldı

Çünkü ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren her şer odağı, Türk Milletinin 15 Temmuz'da bağımsızlık ve milli birlik yönünde verdiği güçlü mesajı net bir şekilde aldı. ve yine çok daha iyi biliyorlar ki Türk Devleti tüm vatandaşlarıyla beraber, ne Fetö'ye ne de Pkk-Pyd-Ypg gibi terör örgütlerine asla pabuç bırakmayacaktır.

Türkiye bu operasyonda kararlıdır. Afrin temizlendikten sonra sıra Münbiç'e ve Fırat Nehri'nin batısı tamamen terörden arındırıldıktan sonra sıra Fırat'ın doğusuna gelecektir.

Harekat Ne Zaman bitecek?

Daha ilk top atışları başladığında bu harekatın ne zamana kadar süreceği ve nereye kadar devam edeceği konusunda imalı ve saçma sorular soranlarında merakını şu cevaplarla giderbiliriz;

Zeytin Dalı Operasyonu, Türkiye'yi kuşatmaya çalışan Pkk/Pyd/Ypg terör unsurları sınırlarımızda tehdit olmaktan çıkana kadar, bölgede faaliyette bulunma ısrarında olan her bir terörist yok edilene kadar, Türkiye'nin geleceğini tehdit eden bir kukla ve terör devlet ihtimali ortadan kalkana kadar. Terörist gruplara verilen silahlar bir tehdit olmaktan çıkana kadar sürecek."- ERZURUM