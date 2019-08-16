Atatürk Üniversitesi ikili anlaşmalarına bir yenisi daha ekledi

16.08.2019 10:18

62 yıllık köklü bir geçmişe sahip Atatürk Üniversitesi yaptığı anlaşmalarla yurt içi ve yurt dışındaki eğitim imkan ve olanaklarını genişletmeye devam ediyor.

Tebriz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mir Reza Majidi ile beraberindeki heyet (Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayati, Uluslararası Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Shojaei, Dekan Dr. Hoseini, Yabancı Öğrenciler Ofisi Direktörü Dr. Mohammadi, Rektörlük Ofisi Direktörü Dr. Naziri ve Genel İlişkiler Direktörü Mr. Babazade) 2018 yılında imzalanan ikili anlaşmalar çerçevesinde akademik iş birliği faaliyetlerine etkinlik kazandırmak amacıyla Atatürk Üniversitesine ziyarette bulundular.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile bir araya gelen heyet, Ziraat ve Veterinerlik alanları başta olmak üzere iki kardeş üniversite arasında lisansüstü ortak programların açılması, akademik personel ve öğrenci hareketliliğinin hızlandırılması ve müşterek bilimsel etkinliklerin düzenlemesi konularında Rektör Çomaklı'ya talep ve önerilerde bulundu.

"Tebriz Üniversitesiyle Ortak Projelerimiz Olacak"

Prof. Dr. Çomaklı Atatürk Üniversitesinin, bölge ve yakın coğrafyadaki üniversiteler başta olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda liderlik misyonuna uygun ikili iş birliği çalışmalara hız verdiğini belirterek, dost ve kardeş Tebriz Üniversitesi ile daha yakın ve etkin çalışmalar yapmayı hedeflediklerini söyledi. Çomaklı, özellikle lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencilere yönelik değişim programlarının başlatılacağını, sempozyum, konferans ve çalıştay gibi etkinliklerin düzenleneceğini, bilimsel araştırma programlarına çeşitli desteklerin verileceğini ve çok sayıda ortak bilimsel araştırma projesinin yürütüleceğini de sözlerine ekledi.

Ziyaretin ardından Tebriz Üniversitesi heyeti, Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi, Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, (DAYTAM) Veteriner Fakültesi, Hayvan Hastanesi, Gıda Mühendisliği Akreditasyon Laboratuvarları, Süt ve Ekmek Fabrikaları, Seralar, Fen Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini gezerek incelemelerde bulundular. - ERZURUM

Kaynak: İHA