Atatürk'ün 'Yaşasın asker çocuğu' dediği Fatma Topal 89 yaşında

21.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:17

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ü, 82 yıl önce Elazığ ziyareti sırasında tren istasyonunda karşılayanlar arasında yer alan öğrencilerden Fatma Topal, şimdi 89 yaşında. 4 çocuğu ve 10 torunu olan Fatma Topal, o günü, "Atatürk trenden tam bizim önümüzde indi. Annem 'Babası asker' dedi. Atatürk de, 'Yaşasın asker çocuğu' dedi. Beni öptü ve bir avuç bozuk para verdi" şeklinde anlattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 17 Kasım 1937'deki Elazığ ziyareti sırasında karşılayanlar arasında bulunan, o tarihte 7 yaşında olan Fatma Topal, yaşadıklarını anlattı. O günü hayatı boyunca hiç unutmadığını söyleyen Topal, Atatürk ile karşılaştığında heyecanlandığını söyledi.

Merkeze bağlı Üniversite Mahallesi'nde oturan Topal, babasının asker olduğunu öğrenince Atatürk'ün kendisiyle ilgilendiğini söyledi. Topal, şöyle konuştu:

"Atatürk trenle Elazığ'a geldi. O zaman çok küçüktüm. Komşumuz dedi ki, 'Atatürk geldiğinde karşılayalım.' Biz de karşılamak için tren istasyonuna gittik. Tren geldi, istasyonda durdu. Atatürk trenden tam bizim önümüzde indi. Bana 'Ne var kızım?' dedi. Annem dedi ki, 'Babası asker.' Bunun üzerine Atatürk de 'Yaşasın asker çocuğu' dedi. Sonra babamın nerede askerlik yaptığını sordu. Polatlı'da asker dedim. Bana 'aferin' dedi. Beni öptü ve bir avuç bozuk para verdi. Atatürk trenden indikten sonra Çarşı mahallesine kadar yürüyerek geldi. Takım elbise giymişti. Ayağında kundurası vardı. Atatürk çok insaniyetli biriydi. Babam yoktu o zaman. O benim yüzümü öptüğünde, bana para verdiğinde, parayı babam yollamış diye düşündüm. Atatürk vefat ettiğinde çok üzüldüm."

Kaynak: DHA