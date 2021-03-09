Atatürk'ün Serik'e gelişinin 91. yıl dönümü kutlandı
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Atatürk'ün Serik'e gelişinin 91. yıl dönümü kutlandı

09.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:13
Atatürk'ün Serik'e gelişinin 91. yıl dönümü kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Serik ve Aspendos Tiyatrosu'nu ziyaretinin 91. yıl dönümü dolayısıyla ilçede çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Serik ve Aspendos Tiyatrosu'nu ziyaretinin 91. yıl dönümü dolayısıyla ilçede çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlçedeki ilk tören, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Törende, Kaymakam Mehmet Kurdoğlu ve Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İstiklal Marşı'nın teknik bir aksaklık nedeniyle sağlıklı okunamaması üzerine Kaymakam Kurdoğlu devreye girdi. İstiklal Marşı, bir müzik öğretmeninin eşliğinde yeniden okundu.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yapılan etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşma Gedik Ortaokulu Müdürü Özay Ala tarafından yapıldı.

Konuşmanın ardından Serik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü müzik öğretmeni ve kursiyerlerden oluşan koro Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi.

Günün anlam ve önemine ilişkin düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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