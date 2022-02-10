Atatürk'ün Kocatepe'den dürbünlü bakışını kara işliyorlar

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve yüzeyi kışın tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün kenarında heykeltıraşlar, Atatürk'ün Kocatepe'den dürbünlü bakışını kara işliyor.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 12 Şubat günü 7'ncisi düzenlenecek 'Çıldır Gölü Altın At Kristal Göl Festivali' kapsamında, dev Atatürk'ün heykeli için 80 kamyon kar toplandı. 7 metre yüksekliğinde ve 5 metre enindeki Atatürk'ün kardan heykelinin yapımı devam ederken, Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancılar turistler de ilgiyle izledi. Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim görevlisi Uğur Özen'in öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaya; Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden Suat Korkmaz, heykel sanatçısı Ahmet İşçioğlu, Mesut Demir ve Kars Kafkas Üniversitesi Resim Bölümü öğrencilerinden Tugay Kınsun ile Gürkan Gedik de katıldı.'Bakış' adını verdikleri, Atatürk'ün Kocatepe'den dürbünle bakışını 5 Şubat'tan beri kara işlediklerini belirten öğretim görevlisi Uğur Özen, çalışmanın cuma günü tamamlanıp, açılacağını söyledi. İlk kardan heykel çalışmalarını 2013 yılında Çıldır Gölü'ne ait sarı sazan balığını yaparak başladıklarını aktaran Özen, "Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereye kadar düştüğü bölgede gün boyu çalışarak yaptığımız Atatürk'ün kardan heykeli muhteşem olacak. Çıldır Belediyesi'nin festival alanındaki sosyal tesisler önünde yaptığımız heykel görenlerin daha şimdiden ilgisini çekiyor. 'Bakı'ş adını verdiğimiz çalışmada, Atatürk'ün Kocatepe'den o hafızalardan silinmeyen dürbünlü bakışını kara resmediyoruz" dedi.