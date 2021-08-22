Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve şapka inkılabı etkinlikleri sel nedeniyle iptal edildi
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Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve şapka inkılabı etkinlikleri sel nedeniyle iptal edildi

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve şapka inkılabı etkinlikleri sel nedeniyle iptal edildi
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve şapka inkılabının 96. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak etkinlikler, bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle iptal edildi.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve şapka inkılabının 96. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak etkinlikler, bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle iptal edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi, şapka ve kıyafet inkılabının her yıl çeşitli etkinliklerle kutlandığı hatırlatıldı.

Bölgede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi sebebiyle bu yıl yapılması planlanan etkinliklerin iptal edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Etkinlikler, sadece 23 Ağustos Pazartesi günü saat 10.30'da Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'mızın okunması şeklinde gerçekleştirilecektir. Bu vesile ile sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri, sevenleri ve tüm hemşehrilerimize sabırlar diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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