- Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri'ne davet

ARDAHAN - Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağlar'ın eteğinde her yıl Atatürk silueti oluşması dolayısıyla yapılan "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri", 7 Temmuz Pazar günü düzenlenecek.

Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, yaptığı açıklamada, şenlikler için hazırlıklara başladıklarını belirtti. Önal, bu yıl 23'üncüsü yapılacak olan şenliklere, önceki yıllara oranla daha çok katılımın sağlanacağını beklediklerini ifade etti.

Festival dolayısıyla ilçemizi ziyaret edeceklerin Atatürk siluetini çok daha rahat ve keyifle izleyebilmeleri için çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Ergin Önal, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi bu yılda şenlikler düzenlenecek. Amaç, Atatürk'ü dünyaya tanıtmak, bu doğa harikası bölgeye turist çekmek. 7 Temmuzda bu yıl şenliklerin 23'üncüsünü düzenleyeceğiz" dedi.

Bu yıl Silueti izlemeye çok sayıda insanın gelmesini beklediklerini belirten Önal, yurt içi başta olmak üzere yurt dışından da gelenlerin olacağını da sözlerine ekledi.

Damal'daki Atatürk silueti

Atatürk silueti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği siluet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17: 50-18: 10 saatlerinde izlenebilen Atatürk siluetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz ayında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

Kaynak: İHA