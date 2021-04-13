Atatürk'ün Burhaniye'ye gelişinin 87.yılı törenlerle kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atatürk'ün Burhaniye'ye gelişinin 87.yılı törenlerle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Atatürk'ün Burhaniye'ye gelişinin 87.yılı törenlerle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Burhaniye ilçesine gelişinin 87. yılı dönümü pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen tören ile kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Burhaniye ilçesine gelişinin 87. yılı dönümü pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen tören ile kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında çelenk sunumu ile başlayan törende daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Uğur Okulları Öğretmeni Gül Kıray yaptı. Kıray, " Atatürk'ün Burhaniye'ye geleceğini önceden haber alan Burhaniyeliler Atalarına şükranlarını en güzel biçimde gösterebilmek gayretiyle heyecan içinde beklemeye başlamışlardır. Burhaniye halkı Atasını görmek, sevgi ve saygısını sunmak için sabırsızlanıyordu. Ellerindeki gaz lambaları ve fenerleri yakarak mutluluk içinde Atalarını beklemeye koyuldular. Nihayet o mutlu anı yaşama vakti gelmiş, Ayvalık istikametinden gelen arabanın ışıkları görünmüştür. Burhaniyeliler Atatürk'ü çığlıkları içinde el sallayarak karşılamışlardır" dedi. Konuşmanın ardından Öğretmen Sema Narin Mustafa Kemal'i Düşünüyorum adlı şiiri okudu. Törenin sonunda, gösteri yapan Misya Hak Oyunları ekibi de törenlere renk kattı. Törene, Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç ile Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve daire müdürleri, öğretmenler ile siyasi parti ilçe başkanları katıldı. - BALIKESİR

Atatürk'ün Burhaniye'ye gelişinin 87.yılı törenlerle kutlandı
Atatürk'ün Burhaniye'ye gelişinin 87.yılı törenlerle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Murat Yıldırım
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Atatürk'ün Burhaniye'ye gelişinin 87.yılı törenlerle kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 17:42:53. #1.15#
title