100 Yıllık Gurur! Atatürk'ü Temsil Eden Bayrak Karaya Çıkarıldı

19 Mayıs kutlamaları, sabah 07.30'da Atatürk Anıtı'nda başladı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Anıttaki törenin arından Tütün İskelesi'ndeki tören alanına geçildi. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, asker tarafından karaya çıkarıldı.

ATATÜRK'ÜN KARAYA ÇIKIŞINI CANLANDIRDILAR

Deniz ve kara askerleri, 19 Mayıs 1919 tarihinde Milli Mücadele'yi başlatmak üzere karaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı.

TÜRK BAYRAĞI ASKERLERİN ELLERİNDE KARAYA ÇIKARILDI

Askerlerin ellerinde karaya çıkarılan Türk bayrağı, izci kıyafetli öğrenciler arasında değişimin yapılmasından sonra Samsun Valiliği tören alanına götürüldü.

"ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZİN BAŞLANGICI OLMUŞTUR"

Vali Osman Kaymak, törende yaptığı konuşmada, "Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek Samsun'a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur" dedi.

Törene ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA