Atatürk posterini falezlere asmak isterken zor anlar yaşadı - Haberler
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Atatürk posterini falezlere asmak isterken zor anlar yaşadı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

Antalya'da yerde bulduğu Atatürk posterini 30 metre yüksekliğindeki falezlerin uç noktasına asmak isteyen bir kişi çevredekileri endişelendirdi. 40 dakika boyunca posteri asmak için uğraşan adamın düşmek üzere olduğunu görenler polise ihbar etti. Ekiplerin gelmesi ile 36 yaşındaki şahıs güvenli bölgeye geçti.

Konyaaltı ilçesinde 36 yaşındaki Abdulcelil Doğan, yerde bulduğu Atatürk posterini yaklaşık 30 metrelik falezlerin uç kısmına asmak istedi. Denize düşme tehlikesine aldırış etmeden kayaların üzerine çıkan Doğan, yaklaşık 40 dakika boyunca posteri kayaya bağlamaya çalıştı. Rüzgarın da etkisiyle kaya üzerinde durmakta zorlanan Doğan, posteri elinden uçurdu.

DÜŞMEK ÜZERE OLDUĞUNU GÖRENLER POLİSE HABER VERDİ

Doğan'ın falezlerde düşmek üzere olduğu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kayalar üzerinde bir süre daha bekleyen Abdulcelil Doğan, ekiplerin geldiğini görünce inip güvenli bölgeye geçti.

"YERDE GÖRÜNCE DAYANAMADI"

Bulunduğu yerden çıkartılan Doğan, "Yerde görünce dayanamadım. Falezlere asmak istedim. Ancak aşağıya uçtu" dedi. Doğan, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Atatürk posterini falezlere asmak isterken zor anlar yaşadı

Atatürk posterini falezlere asmak isterken zor anlar yaşadı

Atatürk posterini falezlere asmak isterken zor anlar yaşadı

Atatürk posterini falezlere asmak isterken zor anlar yaşadı

Atatürk posterini falezlere asmak isterken zor anlar yaşadı

Atatürk posterini falezlere asmak isterken zor anlar yaşadı
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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