Atatürk Orman Çiftliği'ndeki yangının şüphelisi Adi Tıp Kurumu'na sevk edildi

ANKARA'da Atatürk Orman Çiftliği'nde (AOÇ) çıkan ve yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Mehmet T., akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.