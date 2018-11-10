Atatürk, Ölümünün 80. Yıl Dönümünde Gaziantep'in İlçelerinde de Anıldı

Atatürk, ölümünün 80. yıl dönümünde, Gaziantep'in ilçelerinde de düzenlenen programlarla anıldı.

Nizip ilçesinde Nizip Kültür Parkında düzenlenen anma programında İlçe Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, tarafından Atatürk Anıtına çelenkler bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan tören, daha sonra Nizip Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda devam etti.

Nizip Alkan Kız Meslek Lisesi tarafından hazırlanan programda ise, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okunurken yapılan gösterilerle son buldu. Programa İlçe Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkan Hacı Fevzi Akdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutan Vekili Cumhur Ateş, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Araban'da araçlar klakson çaldı

Araban Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen programa Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ile ilçe protokolü katıldı. Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te siren sesi ile 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Tüm resmi araçlar da klaksonları ile siren sesine eşlik etti. İstiklal Marşı okunmasıyla çelenk sunma programı son buldu.

Araban Kaymakamlığı Konferans ve Sergi Salonunda devam eden program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Araban Kaymakamı Emin Bağlı'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmayla devam etti.

Konuşmaların ardından ise öğrenciler tarafından şiirlerin okundu. Öğrencilerin oluşturduğu oratoryo ve koro çalışması, Atatürk Haftası programı kapsamında yapılan şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tören son buldu.

Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban Cumhuriyet Savcıları Sefer Açıkyüürek ve Ramazan Demiraslan, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Fatih Doğruyol, Araban İlçe Emniyet Amiri Vekili Mahmut Şakir Yılmaz, Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, Araban İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, Araban İlçe Sağlık Müdürü Doktor Muhammed Ünverdi, Araban Devlet Hastanesi Başhekimi Dotor Ahmet Tay, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, CHP Araban İlçe Başkanı Mustafa Kayacı, daire amirleri, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Nurdağı'nda yoğun katılım

Nurdağı ilçesindeki programa ise Gaziantep Vali Yardımcısı Turgay Ergin, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Sevindi, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Yunus Bahar, İlçe Müftüsü Yusuf Ağbayram, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Kemal Kösekul, protokol üyeleri,vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Çelenk bırakma ve saygı duruşundan sonra şiirlerin de okunduğu program, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildiği oratoryo gösterisi ile sona erdi. - GAZİANTEP