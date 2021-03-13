Atatürk, Manastır Askeri İdadisinde anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Atatürk, Manastır Askeri İdadisinde anıldı

13.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:14
Atatürk, Manastır Askeri İdadisinde anıldı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuzey Makedonya'daki Manastır Askeri İdadisinden mezuniyetinin 122. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuzey Makedonya'daki Manastır Askeri İdadisinden mezuniyetinin 122. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Manastır Şehir Müzesi olarak kullanılan eski Manastır Askeri İdadisinde yapılan törene, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Azim Nuredin, Tuğgeneral Mustafa Er başkanlığındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) heyeti, Manastır Belediye Başkanı Nataşa Petrovska, milletvekilleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Tören, saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Burada bir konuşma yapan Büyükelçi Sekizkök, Manastır'ın asırlarında birlikte yaşamış iki milletin ortak tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Manastır Askeri İdadisinin seçkin öğrencisi Mustafa Kemal Atatürk'ün buradaki yılları, Büyük Önder olmasına uzanan yolda fikirlerinde ve kişiliğinde önemli tesirler bırakmıştır." dedi.

Atatürk'ün söz konusu idadide büyük kararlılıkla eğitimini sürdürdüğüne ve dünyadaki güncel olayları yakından takip ettiğine işaret eden Sekizkök, "Askeri eğitimini müteakiben cepheden cepheye koşan Atatürk, eşsiz bir mücadele neticesinde 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu olmanın onuruna erişmiştir." ifadesini kullandı.

Sekizkök, Atatürk'ün Kuzey Makedonya'daki Türk toplumu için ilham kaynağı olacağından emin olduğunu kaydetti.

"Türkiye, askeri teçhizat ve eğitim noktasında sürekli yardım sağladı"

Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Nuredin, dünyaca ünlü lider, vizyoner ve devlet adamı olarak nitelendirdiği Atatürk'ün mezuniyetinin 122. yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Savunma alanında Türkiye ile çok iyi iletişim ve karşılıklı iş birlikleri olduğunun altını çizen Nuredin, Türkiye'nin stratejik ortak olarak Kuzey Makedonya ordusuna askeri teçhizat ve eğitim noktasında sürekli yardım sağladığını vurguladı.

Nuredin, iki ülke arasında her zaman stratejik ortaklık ve büyük dostluk olduğunu belirterek, Türkiye ile benzer değerlere sahip olduklarını, NATO üyesi olarak ortak ve müreffeh bir gelecek için çabaladıklarını söyledi.

Tuğgeneral Er ise Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında karşılıklı güvene dayalı iş birliğinin mevcut olduğunu vurgulayarak, diplomatik, askeri ve ticari ilişkilerin giderek geliştiğini ifade etti.

İki millet arasındaki dostluğun, bölgesel barış ve refaha büyük katkı sağladığını, bunun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "bu coğrafyayla manevi bağı oldukları" yönündeki ifadesiyle tasdiklendiğini söyleyen Er, "Türkiye, Balkanlarda yakın bir dost ve güvenli bir iş birliği ortağı olarak gördüğü Kuzey Makedonya'yı anayasal ismi ve ulusal kimliğiyle tanıyan ve Üsküp'te büyükelçilik açan ilk devlettir." diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında törende bir Harbiyeli öğrenci şiir okudu. Daha sonra davetliler, Manastır Şehir Müzesi ile Atatürk Anı Odası'nı ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Husamedin Gina

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Birol Güven Pelin Öztekin
Spor Arda Turan Caner Erkin Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atatürk, Manastır Askeri İdadisinde anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 17:22:33. #1.16#
title