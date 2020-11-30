Son dakika gündem: Atatürk'le çekilen fotoğrafı hafızalara kazınan Remziye Tatlı hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Atatürk'le çekilen fotoğrafı hafızalara kazınan Remziye Tatlı hayatını kaybetti

30.11.2020 15:11 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:33
Son dakika gündem: Atatürk'le çekilen fotoğrafı hafızalara kazınan Remziye Tatlı hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında Adana'yı ziyareti sırasında tanıştığı, ders kitaplarında birlikte çekilen fotoğrafları bulunan 99 yaşındaki Remziye Tatlı, hayatını kaybetti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında Adana'yı ziyareti sırasında tanıştığı, ders kitaplarında birlikte çekilen fotoğrafları bulunan 99 yaşındaki Remziye Tatlı, hayatını kaybetti.

1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'yı ziyaretinde İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde o dönem lise öğrencisi olan ve tarih dersini dinlerken çekilen fotoğrafı ders kitaplarına basılan Adana'da yaşayan Remziye Tatlı, dün gece hayatını kaybetti.

Remziye Tatlı'nın Atatürk'le çekildiği fotoğrafı anlatırken söylediği, "Atatürk sınıfımıza girdi. Hepimiz çok heyecanlandık, ayağa kalktık. 'Oturun, geleceğin kültürlü anneleri' dedi. Atatürk çok şık giyinmişti. Bana çok yakın duruyordu. Neredeyse kolu koluma değiyordu ve onun kokusunu hissediyordum" cümleleri hafızalara kazındı.

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(Umutcan İşledici/İHA)

Son dakika gündem: Atatürk'le çekilen fotoğrafı hafızalara kazınan Remziye Tatlı hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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