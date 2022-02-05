Atatürk heykeline saldıran kuzenler ifadelerinde döküldü! Bir gün önce keşif yapmışlar

Samsun İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı, önceki gün 2 kişinin saldırısına uğradı. Atatürk Anıtı'nın bulunduğu park alanına araçla giren saldırganlar, halat bağlayarak anıtı yıkmaya çalıştı. Olayın ardından çalışma yapan Samsun polisi, Atatürk Anıtı'na saldıran C.R.F ve B.F. isimli iki kuzeni yakaladı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SABIKALARI KABARIK

C.R.F.'nin hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarından 4 dosyası; B.F.'nin ise uyuşturucu kullanmaktan 11, uyuşturucu ticareti yapmaktan 2, kasten yaralamadan 9, taksirle yaralamadan 3, alkollü araç kullanmaktan 2, polise mukavemetten 1, suç uydurmadan 1, tehditten 1, kaybolmuş eşya üzerinde tasarruftan 1 ve narkotik suçlar kapsamında da 3 olmak üzere toplam 34 dosyası olduğu ortaya çıktı.

BİR GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR

Yeni Şafak'ın haberine göre C.R.F. ifadesinde anıtı yeğeni olan B.F. ile yıkmak istediğini ancak halatın koptuğunu söyledi. Anıtı yıkamayınca eve döndüklerini ifade eden C.R.F. hiçbir siyasi parti, dernek, cemaat, STK üyeliğinin olmadığını söyledi. C. R. F. olaydan 1 gün önce yeğenleri B.F. ve C.Ç. ile birlikte Anıtpark da bulunan banklarda oturarak yemek yediklerini belirtti.

ALKOLLÜ OLDUKLARINI ÖNE SÜRDÜLER

İfadesinde olay öncesinde alkol aldıklarını söyleyen B.F. ise şunları anlattı: "Gece 01.30 sıralarında evimde alkol alırken C.R.F. geldi. Bir süre sonra C.R.F.'nin ağabeyinin işyerine gittik. 04.30 sıralarında namaza gitmek için işyerinden çıktık. O esnada işyeri önünde bulunan urgan ip ve çelik halatı aldık. Cumhuriyet Meydanına Atatürk anıtının olduğu trafiğe kapalı iç kısma kadar geldik. Burada ne yapacağını C.R.F'ye sordum. 'Senlik bir şey yok sen burada dur. Bir şeye karışma' dedi. Aracın camlarından dışarı çıktık. C.R.F.'nin araca bağladığı halatların diğer ucunu alarak anıta tırmandık."