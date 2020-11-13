Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor
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Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor

13.11.2020 11:01 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:23

Eline bir kafatası alan ve aklı sıra Atatürk ile dalga geçen vatandaş sosyal medya kullanıcılarının hışmına uğradı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü vesilesiyle bir video çeken ve bunu da sosyal medya hesabından paylaşan kişi eleştiri bombardımanına tutuldu.

"BİZİ SEN MAHVETTİN"

Bir aracın içinde çekilen görüntülerde elinde kafatası tutan kişinin "Ah Atatürk ah. Bizi sen mahvettin. Bugün senin doğumun, ölümün. Keşke var olaydın da her zaman yaşayaydın" dediği duyuluyor.

"BU ATATÜRK'ÜN KELLESİ"

Videonun devamında o anları kayda alan kişi "Bu elinizdeki ne Hidayet Bey?" sorusunu yöneltiyor. Bu soruya "Bu Atatürk'ün kellesi" yanıtını veren görüntüdeki kişinin devamında kahkaha attığı görülüyor. Sosyal medyada elden ele dolaşan video için "Yazıklar olsun bu zihniyete", "Atatürk sizin bu ihanetinizi hak edecek ne yaptı?", "Senin gibilerin Atatürk'e düşman olması onu daha da yüceltecektir" şeklinde yorumlar yapıldı.

Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor
Haber Yorumları (33)
YAMAN: kaşlarını aldırsa beynine kan gidecek o zaman akıllanır
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HEYYO: Zihinsiz
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OSMANLI: DOĞRU SÖYLEMİŞ
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