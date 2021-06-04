Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağı yakan Sapık Alihan'ın cezası belli oldu

Sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan Sapık Alihan lakaplı şahıs, hakim karşısına çıktı. 17 yaşındaki şahıs, toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk'e ve Mersin'de 2015 yılında katledilen Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan Sapık Alihan lakaplı A.Ş. hakkında iddianame hazırlanmıştı. A.Ş. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' ve 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Öte yandan, şüphelinin Özgecan Aslan ile ilgili paylaşımları nedeniyle 'Kişinin hatırasına hakaret' suçundan yürütülen soruşturmanın ise ayrılmasına hükmedilmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi'nde kapalı oturumda yapılan ilk duruşmaya tutuklu suça sürüklenen 17 yaşındaki A.Ş. ile avukatı katıldı.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İfadesinin alınmasının ardından davayı karara bağlayan mahkeme A.Ş'yi, TCK'nin "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan 10 ay, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" suçundan ise 6 ay 20 gün olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

TAHLİYE EDİLDİ

A.Ş. hakkında, hükmün açıklamasının geri bırakılmasına ve 3 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar veren mahkeme, ayrıca verilen ceza ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti.