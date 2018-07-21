Son Dakika! Atatürk'e Hakaret Eden Safiye İnci'ye Soruşturma

Ankara Başsavcılığı'nda sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı.

"YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR"

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden S.İ. hakkında soruşturma başlatıldı.

Yapılan açıklamada, "Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sosyal medyada yer alan şahıs ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın suçları soruşturma bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

ATATÜRK'E HAKARET EDİP İNTERNETTEN PAYLAŞTI

Anıtkabir'in önünde Atatürk'e hakaret ettiği videoyu internette paylaşan Safiye İnci, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Videonun yayınlamasından sonra yüzlerce kişi Safiye İnci'yi protesto ederek tutuklanmasını istedi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ALDI

Anıtkabir'in önünde çektiği video ile Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci, sosyal medyada büyük tepki aldı. Twitter'da binlerce mesaj atarak İnci'nin tutuklanmasını isteyen vatandaşlar SafiyeinciTutuklansın başlığı ile protestolarını paylaştı.

"ATATÜRK'Ü ZERRE KADAR SEVMİYORUM"

Safiye İnci videoda, "Geldiğim için çok utanıyorum. Çok ısrar ettikleri için geldim. Atatürk'ü zerre kadar sevmiyorum. Türkiye'yi de Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip'i sevmeyen Atatürkçüler var ya… Atatürk Tayyip'in b.ku bile olamaz" ifadelerini kullanıyor.



