"Atatürk Cumhuriyet Dönemi Bestekârları" Konferans ve Dinletisi

08.11.2019 09:44 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:44

EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Ses Eğitim Bölümü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Hakan Cevher, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Etkinlik Salonu'nda düzenlenen etkinlikte EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Ses Eğitim Bölümü Türk Halk Müziği Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Altınay, "Atatürk Cumhuriyet Dönemi Bestekârları" hakkında konferans verdi. Prof. Dr. Reyhan Altınay, "Atatürk, her milli varlığa olduğu gibi milli musikiye de candan bağlıydı, hatta onun aşığıydı. Bugün Türk musikisini canlandıran Cumhuriyetimizin ilanından sonra Atatürk'ün Türk musikimize candan gösterdiği alakadır ki; bu sayede hâlâ Türk musikisi her yerde rağbet görmektedir. Atatürk'ün sanat musikisine olduğu kadar halk türkülerine Rumeli türkülerine ve özellikle zeybek havalarına verdiği önem pek çok anıda hatırada kaleme alınmıştır" dedi.

Atatürk'ün Türk Musikisi ile yakından ilgilendiğini ifade eden Prof. Dr. Altınay, "Atatürk, Türk Musikisinde makamları ayırabilecek kadar bilgili olan, Türk müziğinde güfte seçiminin özenle yapılmasını, kelimelerin doğru telaffuz edilmesini isteyen, prozodiye önem veren, sanatçının okuyuş biçimiyle hitap edilen dinleyici kitlesi arasındaki duygu birliğinin sağlanmasına önem veren bir liderdi. Ayrıca Atatürk, Onuncu Yıl Nutku'nda Türkiye Cumhuriyeti temelinin Türk kültürü olduğunu beyan ederek, 'Türk milletinin tarihi bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir' sözleri ile Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve medeni bir toplum haline ulaştırmayı hedeflemiştir" diye konuştu.

Atatürk'ün sevdiği şarkılar ile dinleyiciler keyifli anlar yaşadı

Atatürk'ün, "Milletimizin karakterini yorulmaz çalışkanlığını fıtri zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, milli duygusunu mütemadiyen her türlü vasıtayla ve tedbirle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür"sözlerine vurgu yapan Prof. Dr. Altınay, Atatürk'ün cumhuriyetin ilanından bu günlere bizlere bıraktığı en önemli mirasın, aklın bilimin ve sanatın ışığında bir hayat dersi olduğunu ifade etti.

EÜ Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Halil İbrahim Yüksel ve EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Ses Eğitimi ve Temel Bilimler Bölümü öğrencileri, sanatseverlere Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir dinleti gerçekleştirdi. Dinletide, Öğretim Görevlisi Halil İbrahim Yüksel'e Vurmalı sazlarda Arş. Gör. Onurcan Kaya, Ney'de Berkay Yılmaz, Viyolonsel'de Defne Simay Şarlar, Kanun'da Furkan Yılmaz, Tanbûr'daMurat Nergiz, Ud'da Rasim Volkan Kurnaz eşlik etti. Dinletide hânendeler; Ayşenur Akbulut, Nazlı Açıkgöz, Neval Ekinci, Öykü Ataç, Seren Erenoğlu, Sevdanur Avşar, Sıla Genç, İbrahim Dönmez, Utku Bahar, Ramazan Şahin, Süleyman Altay, Süleyman Kesici dinleyicilere sesleri ile kulaklarda hoş sedalar bıraktı.

Dinletide Atatürk'ün sevdiği, "Yanık Ömer", "Çalın Davulları", "Çaydan Aşağıya", "Çıkayım Gideyim Urum Eline", "Bir Nigâh Et Kahr İle Bakma Allah Aşkına", "Sen Şarkı Söylediğin Zaman", "Gel Gitme Kadın Ruhumu Hicrana Yakma", "Mani Oluyor Halimi Takrire Hicabım", "Ayağına Giymiş Sedef Nalini", "Nikriz Saz Semai", "Kırmızı Gülün Ali Var", "Vardar Ovası'' besteler seslendirildi.

Programın sonunda Yüksek Lisans Öğrencisi Semih Özbilgi tarafından zeybek dansı gösterisi gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler