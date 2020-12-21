Atatürk büstü ve Türk bayrağına zarar vermeye çalışan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Atatürk büstü ve Türk bayrağına zarar vermeye çalışan şüpheli tutuklandı

21.12.2020 12:34 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:39
Atatürk büstü ve Türk bayrağına zarar vermeye çalışan şüpheli tutuklandı

Denizli'de okul bahçesindeki Atatürk büstü ve Türk bayrağına zarar vermek isterken polis tarafından suçüstü yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de okul bahçesindeki Atatürk büstü ve Türk bayrağına zarar vermek isterken polis tarafından suçüstü yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 20 Aralık 2020 Pazar günü Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek yakalanmayacağını düşünen Muhterem A., akşam saatlerinde evinin yakınındaki bir lisenin bahçesinde bulunan Atatürk büstünü söküp, okulun yakınındaki çöp kutusuna attı. Daha sonra güzergahı üzerinde asılı olan 2 Türk bayrağını sökerek çöp kovasının yanında yakmaya çalıştığı sırada devriye atan polis ekiplerince fark edilen Muhterem A. suçüstü yakalandı. Yaşanan çirkin saldırı sonrası bölgeye Güvenlik Şube, Terörle Mücadele Şube (TEM) ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İnceleme yapan polis yere atılan bayrağı göğsünde taşıdı

Yerinden sökülen Atatürk büstü ve Türk bayraklarının atıldığı çöp kovası ile büstün söküldüğü noktalarda çalışma yapan Olay Yeri İnceleme ekibinin Atatürk ve bayrak hassasiyeti gönülleri fethetti. Delil niteliğindeki bayrakta inceleme yapan polis memuru, yerden aldığı bayrağı göğsüne koyarak ekip otosuna kadar taşıdı. Yerinden sökülen Atatürk büstü de polisler tarafından özenle ekip otosuna alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Atatürk büstü ve Türk bayrağına zarar vermeye çalışan şahıs tutuklandı

TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Muhterem A'nın 7 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Herhangi bir örgüt bağlantısı tespit edilemeyen şüphelinin ilk ifadesinde bir anlık öfkeye kapılması sonucu olayı gerçekleştirdiğini belirtti. Adliyeye sevk edilen Muhterem A. (31) sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. - DENİZLİ

Atatürk büstü ve Türk bayrağına zarar vermeye çalışan şüpheli tutuklandı
Atatürk büstü ve Türk bayrağına zarar vermeye çalışan şüpheli tutuklandı
Atatürk büstü ve Türk bayrağına zarar vermeye çalışan şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Defne Samyeli Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Erol Bulut Gökhan Töre Ali Şansalan Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız İzmir Silah İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atatürk büstü ve Türk bayrağına zarar vermeye çalışan şüpheli tutuklandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 12:43:18. #1.15#
title