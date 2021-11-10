Atatürk Aliağa'da saygı, özlem ve minnetle anıldı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreni Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde gerçekleştirilen iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı büyük bir coşkuyla okundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, daire amirleri, kurum müdürleri, askeri erkan, gazi ve şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KAYMAKAM ÖMER KARAMAN: "MİLLETİMİZİN REFAHI İÇİN HİÇBİR FEDAKÂRLIKTAN KAÇINMAMIŞTIR"

10 Kasım Atatürk'ü Anma programı, HABAŞ Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program ile devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman şunları söyledi: "Demokratik, laik ve çağdaş değerlerle oluşturulmuş en büyük eser olan Cumhuriyet başta olmak üzere elde ettiği başarıların tamamını Aziz Türk Milleti'ne mal eden Atatürk, mücadeleci kişiliği, düşünceleri ve ardında bıraktığı yıkılmaz eserleriyle düşmanlarının bile takdir ve saygısını kazanmıştır. Milletimizin refahı için ömrünün son demlerine kadar durmaksızın çalışmış ve bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Ne mutlu ki bugün O'nun fikir, öngörü ve eserlerinden aldığımız ilham ile Türkiye'mizi dünya durdukça barış, huzur ve refah içerisinde yaşatmak ve yüceltmek için engel tanımaksızın yolumuza devam etmekteyiz"

Kaymakam Ömer Karaman'ın konuşmasının ardından Aliağa Ortaokulu öğrencilerinden Beyza Kabış "Mustafa Kemal'i Sevmek" adlı yazıyı, Melike Yedier ise "Mustafa Kemal'i Düşünüyorum" adlı şiiri okudu. Öğrenciler tarafından seslendirilen şiir ve şarkılar salonda duygusal anlar yaşattı. "On Kasım En Büyük Yasım" adlı şarkı piyano ve işaret dili eşliğinde seslendirildi. "10 Kasım Oratoryosu" büyük beğeni toplarken program öğrenci korosu ve öğretmenlerin seslendirdiği "Çalın Davulları" türküsü ile son buldu.

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