Atatürk adına Mevlid-i Şerif okutuldu, helva dağıtıldı

10.11.2019 15:49 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:54

Bilecik'te Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına, ölümünün 81'inci yılında Mevlid-i Şerif okutuldu, helva dağıtıldı.



Bilecikli esnaf ve Edebali Kültür ve Araştırma Derneği tarafından Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına, ölümünün 81'inci yılında Mevlid-i Şerif okutuldu, helva dağıtıldı. Bilecik merkez Şerifpaşa Camii'nde öğle namazını müteakip Mevlid-i Şerif okutulurken, cami çıkışı Edebali Kültür ve Araştırma Derneği tarafından cemaate helva dağıtıldı. Daha sonra Bilecikli esnaf kendi aralarında topladıkları para ile yaptırdıkları helvayı çarşı merkezinde dağıtırken, 3 bin kişilik helva kısa sürede tükendi.



"Atamızı andık"



Edebali Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Arif Durmuş, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'inci yılında andıklarını belirterek, "Bugün bir STK ve dernek başlarımız burada Atamızı andık. Onun ve tüm şehitlerimiz adına Mevlid-i Şerif okuttuk. Bugün okuttuğumuz Mevlid-i Şerif ve dağıttığımız helva Atamızın ve gelmiş geçmiş bütün büyüklerimizin ruhlarına hediye ediyoruz" dedi.



"Bilecik esnafları olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü andık"



Esnaf adına dağıtılan helvanın öncülüğünü yapan Ali Han ise, "Bilecik esnafları olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak üzere bugün bu helva organizasyonunu düzenledik. Aynı zaman da Şerifpaşa Camii'nde kentteki dernek ve STK'lar tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, ölümünün 81'inci yılında onu anıp dua etmek istedik. Allah yaptığımız ve yapacağımız hayırları kabul etsin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA