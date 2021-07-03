Ataşehir'de temizlik görevlisi ile karga 'Şeyhmus'un yüzleri gülümseten dostluğu
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Ataşehir'de temizlik görevlisi ile karga 'Şeyhmus'un yüzleri gülümseten dostluğu

Ataşehir'de temizlik görevlisi ile karga 'Şeyhmus'un yüzleri gülümseten dostluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ataşehir'de bir temizlik personelinin 'Şeyhmus' ismini verdiği kargayı elleriyle besleyerek müzik dinlediği anlar yürekleri ısıttı.

Ataşehir'de bir temizlik personelinin 'Şeyhmus' ismini verdiği kargayı elleriyle besleyerek müzik dinlediği anlar yürekleri ısıttı. Temizlik görevlisi ile karganın yüzleri gülümseten dostluğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de Murat Nazlı isimli temizlik personeliyle her sabah kendisini ziyarete gelen ve 'Şeyhmus' adını verdiği karga arasında yaşanan renkli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Nazlı, kendisini sabah saatlerinde ziyaret eden kargayı hem besliyor, hem müzik dinletiyor. Karnını doyuran karga ise temizlik personeli ile oyunlar oynamayı da ihmal etmiyor. İkilinin yüzleri gülümseten o anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor.

"Müzik dinlemeyi çok sever"

Kargayla olan dostluğuna değinen temizlik görevlisi Murat Nazlı, "Hayvan sevgim bizi güzel iki arkadaşa çevirdi. Beraber yemek yiyoruz, beraber geziyoruz. Ben çöpleri topluyorum, o da arkamdan gelip dağıtıyor. Müzik dinlemeyi çok sever. Her sabah işe başladığımda yanıma geliyor. Öğle saatlerinde de uyumaya gidiyor. Ben kargayı beslemeye başlayınca beni gören insanlarda beslemeye başladı" diye konuştu. - İSTANBUL

Ataşehir'de temizlik görevlisi ile karga 'Şeyhmus'un yüzleri gülümseten dostluğu
Ataşehir'de temizlik görevlisi ile karga 'Şeyhmus'un yüzleri gülümseten dostluğu
Ataşehir'de temizlik görevlisi ile karga 'Şeyhmus'un yüzleri gülümseten dostluğu
Ataşehir'de temizlik görevlisi ile karga 'Şeyhmus'un yüzleri gülümseten dostluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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