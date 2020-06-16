Ataşehir'de sınav öncesi okullar dezenfekte edildi Ataşehir'de sınav öncesi okullar dezenfekte edildi Ataşehir Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Giriş Sınavı öncesinde ilçede sınav yapılacak okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirerek sınıfları sınav gününe hazır hale getiriliyor Korona virüs...

Ataşehir'de sınav öncesi okullar dezenfekte edildi

İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Giriş Sınavı öncesinde ilçede sınav yapılacak okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirerek sınıfları sınav gününe hazır hale getiriliyor

Korona virüs ile mücadelesini her alanda sürdüren belediye ekipleri, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği okullarda, bina giriş kapılarını, sınıf kapı kollarını, masa ve sıralar ile okul lavabolarını tek tek steril hale getirerek çalışmaları biten sınıfların kapılarını sınav günü tekrar açılmak üzere kapattı.

Ataşehir Belediyesi İlaçlama personeli Rıza Yıldız, "Ateş Belediyesi İlaçlama birimi olarak Belediye Başkanımız Battal İlgezdi'nin talimatlarıyla Ataşehir sınırları içerisindeki bütün devlet ve özel okullarda dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Bütün öğrencilerimizin hafta sonu daha temiz daha hijyenik bir ortamda sınava girebilmeleri için sınıflardan, koridorlara ve toplu alanların tamamını dezenfekte ediyoruz. Öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA