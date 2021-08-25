Ataşehir'de köpeği ezdiği iddia edilen şüpheli yakalandı
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Ataşehir'de köpeği ezdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Ataşehir'de köpeği ezdiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Ataşehir'de yerde yatan köpeği araçla ezdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

Ataşehir'de yerde yatan köpeği araçla ezdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ferhatpaşa Mahallesi'nde bir panelvanın köpeği ezme görüntüsünün sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği araç sürücüsü şüpheli A.A.'yı gözaltına aldı.

Şüpheli A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının kullandığı aracın sokakta yatan köpeği ezmesi ve bir süre sonra olay yerinden uzaklaşmasına ait anlar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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