Son dakika haber! Ataşehir'de cinsel içerikli ürünler üretilen depoya baskın
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Son dakika haber! Ataşehir'de cinsel içerikli ürünler üretilen depoya baskın

27.11.2020 11:05 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:10
Son dakika haber! Ataşehir'de cinsel içerikli ürünler üretilen depoya baskın

Son dakika haberleri: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ Ataşehir'de, sahte cinsel içerikli ürünler imal edilen depoya yapılan baskında 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda ürün ele geçirildi.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ Ataşehir'de, sahte cinsel içerikli ürünler imal edilen depoya yapılan baskında 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda ürün ele geçirildi.

Ataşehir'de Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan adreste cinsel içerikli ürünlerin imalatının yapıldığı ihbarını aldı. Adrese gelen ekipler, dışarıdan bakıldığında ev olarak görünen depoya baskın düzenledi. Baskın sırasında içeride bulunan 2 kişi gözaltına alınırken depoda, akaryakıt istasyonlarında ve marketlerde satışı yapıldığı ileri sürülen 5 milyon adet cinsel içerikli hap, 10 milyon tüp cinsel içerikli ürün ele geçirildi.  

ÇEVREDEKİLERE "ÇAY PAKETLİYORUZ" DEMİŞLER

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Öte yandan, depoda cinsel içerikli toz ürünlerin hapa dönüştürüldüğü makine de tespit edildi. Şüphelilerin apartman sakinlerine ve çevredekilere depoda çay paketlemesi yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. 

Son dakika haber! Ataşehir'de cinsel içerikli ürünler üretilen depoya baskın
Son dakika haber! Ataşehir'de cinsel içerikli ürünler üretilen depoya baskın
Son dakika haber! Ataşehir'de cinsel içerikli ürünler üretilen depoya baskın
Son dakika haber! Ataşehir'de cinsel içerikli ürünler üretilen depoya baskın
Son dakika haber! Ataşehir'de cinsel içerikli ürünler üretilen depoya baskın
Son dakika haber! Ataşehir'de cinsel içerikli ürünler üretilen depoya baskın
Son dakika haber! Ataşehir'de cinsel içerikli ürünler üretilen depoya baskın
Son dakika haber! Ataşehir'de cinsel içerikli ürünler üretilen depoya baskın
Son dakika haber! Ataşehir'de cinsel içerikli ürünler üretilen depoya baskın
Son dakika haber! Ataşehir'de cinsel içerikli ürünler üretilen depoya baskın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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