Ataşehir'de aile faciası: babası tarafından vurulan kişi ağır yaralandı - Ataşehir'de aile faciası: babası tarafından vurulan kişi ağır yaralandı Ataşehir'de bir şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple oğlunu silahla vurdu.

- Ataşehir'de aile faciası: babası tarafından vurulan kişi ağır yaralandı

İSTANBUL - Ataşehir'de bir şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple oğlunu silahla vurdu. Şahıs, parkta vurduğu oğlunun başında bir süre bekledi. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken şahıs gözaltına alındı.

Olay, Ataşehir Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre bir parkta bulunan S.K. ile 30 yaşındaki oğlu U.K. arasında tartışma yaşandı. Silahına davranan S.K. oğluna ateş ederek ağır yaraladı. Kurşunun hedefi olan U.K. yerde yatarken, baba S.K. bir süre vurduğu oğlunun başında bekledi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Ağır yalanan U.K. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA