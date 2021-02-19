Ataşehir Belediyesine grev kararı asıldı

Genel-İş Sendikası ile Ataşehir Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, belediye binası girişine grev kararı asıldı.

Ataşehir Belediyesi önünde toplanan, aralarında Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Ataşehir Belediyesi çalışanı Genel-İş üyesi işçiler, sloganlar attı.

Grev kararı ile ilgili basın açıklaması yapan DİSK/Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, taleplerinin insancıl ve karşılanabilir olduğunu ifade ederek, Kadıköy Belediyesinde 8 ay süren toplu sözleşme sürecini de şeffaf bir şekilde yürüttüklerini anlattı.

Kadıköy'de toplu sözleşmede olan 81 maddeden 70'ini işçilerin onayıyla kazanımla sonuçlandırdıklarını vurgulayan Arıkan, greve ise 2 bin 300 çalışandan 2 bininin katıldığını bildirdi. Türkiye'ye örnek bir grev yaptıklarını savunan Arıkan, "Bizi bölmeye çalışanları bir kenara iterek, koltuk derdinde olanları bir kenara iterek Kadıköy işçisi aslanlar gibi dik durmuştur. Onlara selam yolluyorum." ifadelerini kullandı.

Sendikanın genel merkez yöneticilerinin de sürece dahil olma teklifini reddettiklerini anlatan Arıkan, şunları kaydetti:

"Grevin ikinci günü gece gelen tekliflere 'Olmaz' dedik. Genel merkez yöneticileri 'Gelinen nokta iyidir' dediler, biz kabul etmedik, işçiler de kabul etmedi. Kadıköy Belediyesinde imzalanan sözleşmenin 70 maddesi işçinin kazanımıdır. Geri kalan 11 madde bizim değildir. Onun altında bizim imzamız yok. Keşke o sözleşme işçinin istediği noktada bitseydi. Keşke o imzayı işçi atsaydı. Son döneminde yaşanan aksiliğe rağmen Türkiye'de belediyeler içerisinde imzalanan en iyi sözleşmedir."

Bugün de Ataşehir Belediyesi çalışanlarının hakları için toplandıklarının altını çizen Ahmet Arıkan, "Buradan tekrar sesleniyorum Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye, belediye yönetimine, bakın işçi yıllardır kayıplar yaşıyor, geçinemiyor. Enflasyonun altında eziliyor. Bu sözleşme ile bütün sorunları çözeceğimiz iddiasında değiliz, işçinin de böyle bir beklentisi yok ama Ataşehir'e yakışır bir sözleşme örneği sergileyelim, işçinin taleplerini görerek, ücretsel maddeleri bir an önce görüşelim kalan 6 iş günü süresinde gelin bu sözleşmeyi bitirelim." diye konuştu.

Arıkan ayrıca Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile telefon ile görüştüğünü sözleşmenin masada sonuçlandırılması için çalışılacağı sözünü aldığını ifade etti.

Açıklamanın ardından Genel-İş Sendikası tarafından alınan grev kararı belediyenin kapısına asıldı. Grev kararının kapıya asıldığı sırada bazı işçiler ile eski sendika temsilcisi olduğu öne sürülen kişiler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı basın açıklaması, kararın belediye kapısına asılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan