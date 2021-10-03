Atakum'da 'Yaza Veda Panayırı'

ATAKUM, SAMSUN (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Atakum İlçe Başkanlığı ve Atakum Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğinde 'Yaza Veda Panayırı' gerçekleştirildi. Panayırda, Atakum Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından oluşturulan 31 kişilik "Atakum Kadın Meclisi Cumhuriyet Bandosu" gösterisiyle büyük alkış topladı.

Panayırın açılış konuşmasını yapan CHP Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik, "Hani şair demiş ya, 'Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül sohbet ister, kahve bahane' Bizler de bu sıkıntılı pandemi döneminde bir araya gelelim, birbirimizin hatırını soralım diye 'Yaza Veda Panayırı' adı altında kucaklaşamasak da birbirimizi görelim istedik. Bunun için bir araya gelmeye çalıştık, hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlarım, bu süreç kötü geçiyor. Bu hafta içinde uzun süredir kanser tedavisi gören yönetim kurulu üyemiz sevgili Ali Osman Genç'i toprağa verdik. Allah nur içinde yatırsın. Birçok eşimizi, dostumuzu kaybettik ve üzüldük. Ama bunların içerisinde mücadele arkadaşımız, ağabeyimiz, kardeşimiz Müşfik Veysel Erdoğan'ı kaybettik. Bu etkinliği düzenlemek için çok büyük katkı koyan CHP Atakum İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Kandemir'e ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kooperatife davet

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise "Mevsim sonuna geliyoruz ama önümüzdeki bir ay içerisinde Atakum Gençlik ve Bilim Merkezi inşaatı bitecek. Orada kadınlarımızın emeklerini sergileyebilecekleri yerleşik bir alan bulacağız. Kentin başka yerlerinde de bu gibi yerler olması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ama bu yetmez. Türkiye'nin her yerindeki CHP'li belediyelerin kadın üretim kooperatifleri var. Geride bıraktığımız günlerde CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde yaklaşık 300 kooperatif yer aldı. Orada da benzer ürünler vardı. Tüm Türkiye geldi ve izledi. Kooperatiflerle iş birliği içerisindeyiz sizler de gelin bu kooperatifin içerisinde yer alın. Üretmek güzel bir şey ama onun kadar önemli olan pazarlamak. Ürettiklerinizi tüketiciye ulaştırmanız gerekiyor. Buradan marka çıkarmak, pazar oluşturmak lazım. Tarım ve el sanatları ürünleri ikisi birbirini tamamlamalı. Kadınlar üreterek hem aile bütçesine katkı sunmalı hem de ürettiğini gösterebilmeli" ifadelerini kullandı.

Banda Aceh Parkı'ndaki Kadın El Emeği Pazarı'nda yapılan panayıra, CHP İlkadım İlçe Başkanı Metin Telatar, CHP Ladik İlçe Başkanı Özgür Ay, CHP Tekkeköy İlçe Başkanı Nihat Yurt, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, CHP Atakum Kadın Kolları Başkanı Emine Kandemir, CHP Atakum Gençlik Kolları Başkanı Yasin Sarıkaş, Atakum Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç ve çok sayıda davetli de katıldı. - SAMSUN