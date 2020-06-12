Atakum'da parklar tasarrufla renklendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Atakum'da parklar tasarrufla renklendi

Atakum'da parklar tasarrufla renklendi Atakum Belediyesi kendi ürettiği çiçeklerle parkları renklendiriyor Atakum Belediyesi, yeni normalleşme dönemi ile birlikte parklarını rengarenk çiçeklerle süslemeye başladı.

12.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:21

Atakum'da parklar tasarrufla renklendi

Atakum Belediyesi kendi ürettiği çiçeklerle parkları renklendiriyor

SAMSUN - Atakum Belediyesi, yeni normalleşme dönemi ile birlikte parklarını rengarenk çiçeklerle süslemeye başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belediyeye ait serada fideden yetiştirilen 50 bin adet çiçekle kentin parklarına renk katıyor. Atıl durumdaki serayı işler hale getirerek çiçek üretimine başlayan ekipler, bütçede tasarruf kalemi oluşturdu.

Korona virüsü tedbirleri nedeniyle yaklaşık üç aydır evlerinde kalan Atakumlular, yeni normalleşme sürecinde, sosyal mesafeye dikkat ederek sokağa çıkmaya başladı. Atakum Belediyesi de ilçe sakinlerinin keyifle vakit geçirdiği parkları yaz sezonuna hazır hale getirmek için yoğun bir çalışma programı başlattı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin talimatıyla aylar öncesinden çiçek yetiştirme çalışmalarına başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni normalleşme döneminde seradan çıkıp parkları renklendirme faaliyetlerini hızlandırdı. Belirlenen çalışma takvimi ile her gün kentin farklı noktalarındaki parkları güzelleştiren ekipler, öncelikle yeşil alanlardaki çimleri biçiyor. Park ve çevresindeki yaya yollarında zemin döşemelerinin aralarında uzayan otlar temizleniyor. Peyzaj mühendislerinin projelendirdiği çiçeklendirme alanları kazılarak toprak havalandırılıyor. Parkları rengarenk bir görünüme kavuşturan çiçeklerin uzun ömürlü olması için bitki besinlerinin eklenmesi ile toprak dikime hazır hale getiriliyor. Son olarak da Atakum Belediyesi'ne ait serada viyol adı verilen kapların içerisinde yetiştirilen çiçekler parklara dikilerek can suyu veriliyor. Toprak hazırlığı ve çiçek dikimi sırasında ekiplere eşlik eden peyzaj mühendisleri, gerçekleştirilen çalışmalara sahada yön veriyor.

Atıl durumdaki sera işler hale getirildi

Atakum Belediyesi, aylar önce başlattığı sezon hazırlıkları kapsamında öncelikle belediyeye ait atıl durumdaki seranın onarımını gerçekleştirdi. Parkları renklendirme çalışmaları için kullanılacak çiçeklerin dikime hazır halde alınması yerine belediye serasında yetiştirilmesinin daha düşük maliyetli olduğunu değerlendiren ekipler, atıl durumdaki serayı kısa süre içerisinde bitki yetiştirmeye elverişli hale getirdi. Fide olarak temin edilen 50 bin kök çiçek, viyoller içerisinde seraya getirildi. Şeker begonyası, Acem halısı ve rengarenk gül çeşitlerinden oluşan çiçeklere, serada özel bir yetiştirme programı uygulandı. Mayıs ayında toprakla buluşmaya hazır hale gelen çiçekler, korona virüs tedbirleri nedeniyle kısa bir süre daha bulundukları alanda kaldı. Peyzaj projeleri ve çalışma takvimi hazır halde bekleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte harekete geçti. Her gün ilçenin farklı noktalarında görev alan ekipler, Atakum Belediyesi'ne ait parkları; şeker begonyası, Acem halısı ve gül çeşitlerinden oluşan çiçeklerle rengarenk bir görünüme kavuşturuyor. Önümüzdeki günlerde çiçeklendirme işlemlerini tamamlayacak olan ekipler, parklarda fidan dikimi yapacak. Ağaç sayısı az olan noktalarda gerçekleştirilecek yeni dikimler, Atakum'u daha yeşil bir görüntüye kavuşturacak.

Kırsal mahalleler çiçekle kalkınacak

Atakum Belediyesi'ne ait seranın işler hale getirilmesi ve çiçeklerin öz kaynaklar ile yetiştirilmesi sonucu bütçede yeni bir tasarruf kalemi yaratıldığına dikkat çeken Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, "Çiçekleri son ürün olarak satın alıp dikim yapmak yerine fide olarak temin ederek kendi seramızda yetiştirdik. Böylece belediye bütçesinde bir tasarruf kalemi oluşturduk. Aynı zamanda atıl halde bırakılmış bir tesisi Atakum'a geri kazandırdık. Gelecek yıllarda çiçeklerimizi Atakum'un kırsal mahallelerinde yaşayan yurttaşların, belediyenin öncülüğünde kurduğu kooperatif yetiştirecek. Atakumlu üreticilerin kooperatifi, Karadeniz bölgesi başta olmak üzere sevkıyatın mümkün olduğu tüm yerel yönetimlere dikime hazır halde çiçek satışı yapacak. Bu sistem ile Atakum, çiçek üretiminde istihdam oluşturan, gelir elde eden bir ilçe olacak. Kırsal mahallelerimiz kalkınacak" diye konuştu.

"Atakum'da park ve bahçelerden memnunuz"

Parklardaki çiçeklendirme çalışmalarından memnun olduklarını belirten Atakumlular, mola saatlerinde saha ekiplerine ikramda bulunarak teşekkür ediyor. Mevlana Mahallesi'nde yaşayan Gökberk Gül, "Biz gayet memnunuz. Ben şurada, yandaki evde oturuyorum. Kendi camımdan görebiliyorum. Özellikle korona sürecinde hep evdeydik, görüyoruz. Durmadan bir çalışma var. Özellikle parklarda yapılanları görüyoruz. Park ve bahçeler konusunda Atakum Belediyesi'nden memnunum" dedi. Atakum'da yaşayan Aytekin Sarı, "Mahalle sakiniyiz. 20 yıldır burada oturuyorum. Memnunum, güzel çalışma oluyor, parkımız güzel. Başkandan memnunuz. Şu anda ben başkanı tebrik ediyorum. Çöplerin yanlarında temizlik yapılıyor. Süpürgeciler temizliyor, süpürge arabaları geçiyor. Parkımız çok güzel" diye konuştu. Parklarda çok vakit geçirdiğini belirten İsmet Şahin ise, "Parklarımız gerçekten güzel. Bu yeşillikler, bahçe düzenlemeleri yapıldığı zaman daha güzel oluyor. Atakum Belediyesi'nin yaptığı şeyler iyi. Benim hoşuma gidiyor. Çiçeklerin düzeni, ayda bir çimlerin biçilmesi elbette ki güzel" ifadelerini kullandı.

Atakum'da parklar tasarrufla renklendi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı Haber
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Haber
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı? Haber
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı
Türkiye'nin operasyonlarına direnemeyen PKK'nın sözde yöneticileri, kaçacak yer arıyor
Türkiye'nin operasyonlarına direnemeyen PKK'nın sözde yöneticileri, kaçacak yer arıyor
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Ormanı istila eden tırtıllar, bölge sakinlerini endişelendiriyor
Ormanı istila eden tırtıllar, bölge sakinlerini endişelendiriyor
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Vatandaşlar, şifalı olduğuna inandığı kaynak suyuna büyük talep gösteriyor
Vatandaşlar, şifalı olduğuna inandığı kaynak suyuna büyük talep gösteriyor
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Leyla Güven Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Berat Albayrak
Magazin Fatma Girik Gülben Ergen Serenay Sarıkaya Engin Altan Düzyatan
Spor Can Bartu Tamer Tuna Lionel Messi Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Daha Fazla Su İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Atakum'da parklar tasarrufla renklendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 13:22:21. #1.15#
title