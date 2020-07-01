Atakum'da bin meşale Samsunspor için yandı
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Atakum'da bin meşale Samsunspor için yandı

- Atakum'da bin meşale Samsunspor için yandı Başkan Cemil Deveci: "Samsunlularla Samsunspor arasındaki aşk tarif edilemez" Samsun'da Atakumlular, Samsunspor'un resmi olmayan sonuçlara göre TFF 2. Lig Beyaz Grup şampiyonu olarak TFF 1. Lig'e yükselmesi ve takımın 55.

01.07.2020 13:38 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:43

- Atakum'da bin meşale Samsunspor için yandı

Başkan Cemil Deveci: "Samsunlularla Samsunspor arasındaki aşk tarif edilemez"

SAMSUN - Samsun'da Atakumlular, Samsunspor'un resmi olmayan sonuçlara göre TFF 2. Lig Beyaz Grup şampiyonu olarak TFF 1. Lig'e yükselmesi ve takımın 55. doğum gününü büyük coşkuyla kutladı.

Saat 20.55'te bin adet meşale ile gökyüzünü kırmızıya boyayan Atakumlu Şimşekler çifte mutluluk yaşadı. Etkinlikte konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Samsunlularla Samsunspor arasındaki aşk tarif edilemez bir noktada" dedi.

Yılport Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü ve resmi olmayan sonuçlara göre TFF 2. Lig Beyaz Grup Şampiyonluğu'nu elde ederek TFF 1. Lig'e yükselişi, Atakumlu Şimşekler'in organizasyonuyla Pelitköy'de kutlandı. Atakum Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik, çok sayıda Samsunspor taraftarını bir araya getirdi. Pelitköy TOKİ Konutları'nda bir araya gelen arma sevdalıları, saat 20.55'te gerçekleştirilen meşaleli kutlama öncesinde DJ İnanç Seven'in çaldığı Samsunspor marşları ile coştu. Meşalelerin yakılmasına dakikalar kala TFF 2. Lig'de kalan maçların oynanmayacağı kararından haberdar olan taraftarlar büyük mutluluk yaşadı. Arma tutkunları, hep birlikte, "Şampiyon Samsunspor" sloganı attı. Saatler 20.55'i gösterdiğinde Atakumlu Samsunsporluların coşkusu doruğa ulaştı. Aynı anda bin adet meşaleyi ateşe veren taraftarlar, dakikalar boyunca gökyüzünü kırmızıya boyadı. Havai fişek gösterisinin de eşlik ettiği kutlamada unutulmaz anlar yaşandı.

"Tüm 55'leri bir araya getirdik'

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de Samsunspor formasıyla katıldığı etkinlikte arma coşkusunu Atakumlu hemşehrileri ile birlikte yaşadı. 7'den 77'ye tüm Samsunspor sevdalıları ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Deveci, saatler 20.55'i gösterdiğinde kırmızı meşaleyi ateşledi. Sloganlara eşlik eden Başkan Cemil Deveci, etkinliğin ardından Samsunsporlulara seslendi. Türkiye'de Samsunspor haricinde hiçbir takımın formasında Atatürk'ün resmi olmadığına dikkat çeken Başkan Deveci, "Samsunlu ne demek? 'Mustafa Kemal Atatürk' demek, 'Cumhuriyet' demek, 'Ulusal Kurtuluş Savaşı' demek, 'Samsunspor' demek. Bakın Samsunspor'a, Türkiye'de hiçbir takımın formasında Atatürk'ün amblemi yok, Atatürk'ün resmi yok. Tabii Samsun'da olacak. Bugün kuruluşunun 55. yılı. 55 aynı zamanda Samsun'un plakası, saat bugün 20.55. Tüm 55'leri bir araya getirdik ve Samsunspor'un kuruluşunu genç Samsunsporlularla birlikte kutluyoruz" diye konuştu.

"Samsunspor'dan Süper Lig istiyoruz"

1989'da Samsunspor ekibinin yaşadığı elim trafik kazasını hatırlatarak Samsun'un spor şehitlerine rahmet dileyen Başkan Cemil Deveci, "Sevgili hemşehrilerim ben lise öğrencisi olduğum yıllarda Samsunspor ligdeydi ve gümbür gümbür idi. Samsun'da futbol sevgisi bir başka. Samsunlularla Samsunspor arasındaki aşk tarif edilemez bir noktada. İçinde Atatürk var, içinde cumhuriyet var, içinde spor var, ahlak var. İçinde kaleci Tekin var. Kaleci Tekin ağabeyin arkadaşları ile 1989 yılında birlikte geçirdikleri elim kazada spor şehidi, futbol şehidi olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Samsunspor eski Samsunspor futbolcusu Ertuğrul Sağlam'ın teknik direktörlüğü ve önderliğinde son maçlarının tümünü kazandı ve rakipleriyle arasında ciddi bir puan farkı var. Gelirken öğrendim, Türkiye Futbol Federasyonu yeniden maç oynatmama kararı almış. Zaten arada 10 puan fark var. Belli ki bugünden itibaren Samsunspor 1. Lig'de ama bu bize yetmez. Biz ne istiyoruz Samsunspor'dan? Süper Lig istiyoruz, Süper Lig. Samsunspor'un başkanına, Samsunspor'un teknik direktörüne, Samsunspor'u bugün 1. Lig'e yarın Süper Lig'e çıkaracak olan iki spor insanına başarı diliyorum. Sevgili hemşehrilerim, hepinizi kutluyorum. En kötü günümüz böyle olsun istiyorum. Coşkunuz azalmasın istiyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Atakum İlçe Başkanı Selen Gülhan Çam, Samsunspor Yönetim Kurulu üyesi Servet Tuzcu'nun da katıldığı etkinlikte Samsunspor'un efsane kalecisi Tekin Üstündağ da arma sevdalılarına bir konuşma yaptı.

"Samsun'un çocuğu Samsunsporlu olur"

Organizasyona destek veren Büyükoyumca Mahallesi Muhtarı Fatma Yiğit'e teşekkür eden Atakumlu Şimşekler'in lideri Suat Canikli, "Samsunspor yenildiği zaman, eşim burada benim psikolojimi çok iyi bilir. Bizim için bir yaşam tarzıdır Samsunspor. Bizim için hayat kaynağıdır Samsunspor. Samsun'un çocuğu Samsunsporlu olur diyorum ben. Burada olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başkanım Cemil ağabeyime de çok teşekkür ediyorum bize destek verdiği için. Sağ olun, var olun" şeklinde konuştu.

Atakum'da bin meşale Samsunspor için yandı

Kaynak: İHA

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