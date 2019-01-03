Atakum'da 2018'de 255 Bin Metre Kare Kilitli Taş Parke Üretildi

Atakum Belediyesi Kilitli Taş Parke Fabrikası personeliyle bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, 2018 yılında 255 bin 55 metre kare kilitli taş parke üreterek rekor düzeyde verim sağlayan personel için mangal başına geçti.

Atakum Belediyesi Taflan Kilitli Taş Parke Fabrikası, yeni bir rekora imza attı. 2018 yılı boyunca 255 bin 55 metre kare kilitli taş parke üreten ve bu parkeleri aynı hızla ilçenin yol ve kaldırımlarıyla buluşturan Kilitli Taş Parke Fabrikası personeline teşekkür eden Başkan Taşçı, mangalda pişirdiği etleri personele ikram etti.

Karadeniz Bölgesi'nin en hızlı nüfus artışına sahip ilçesi olan Atakum'da gerçekleşen hızlı yapılaşmanın, önemli ölçüde alt yapı, yol ve kaldırım ihtiyacını meydana getirdiğini ifade eden Başkan Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak ilçemizin bu önemli ihtiyacına, kendi tesislerimizde ürettiğimiz parke taşlarıyla yanıt veriyoruz. Göreve gelir gelmez Taflan'da hayata geçirdiğimiz Kilitli Taş Parke Fabrikasında ürettiğimiz parkeler, Atakum'un dört bir yanında yol ve kaldırıma dönüşüyor. Bu anlamda özverili çalışmalarıyla rekor düzeyde üretim sağlayarak Atakumlu hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına hızlı yanıt vermemizi sağlayan taş parke fabrikamızın personellerine teşekkür ediyorum. Atakum Belediyesi olarak her alanda sağladığımız başarılı çalışma tempomuzu 2019 yılında daha da artırarak yeni rekorlara imza atacağız" diye konuştu.

Atakum Belediyesi Taflan Kilitli Taş Parke Fabrikasında üretilen taş parkelerin, ilçenin sokaklarını daha güzel ve kullanışlı hale getirdiğini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum ilçemizde, göreve geldiğimiz günden bugüne satıh kaplama, asfalt, beton ve taş parke olmak üzere çeşitli tekniklerle yol ve kaldırım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Göreve gelir gelmez hayata geçirdiğimiz Taflan Kilitli Taş Parke Fabrikasıyla hız kattığımız yol ve kaldırım çalışmalarımızla, 56 mahallesi bulunan ilçemizin yol ve kaldırımlarını daha güzel ve kullanışlı bir hale getirmeye devam ediyoruz. Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim alanlarımızda başlattığımız Örnek Köy projemizle merkeze uzak mahallelerimizin yollarını, okul ve cami bahçelerini de taş parkeyle kaplayarak daha şık bir görünüme kavuşturduk. Bu anlamda Atakum Belediyesi olarak, 'yol medeniyettir' düşüncesinden hareketle, ilçemizde en küçük bir eksiklik kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA