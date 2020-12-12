Ataköy'de harabe içinde kalan tarih; 'Sahip çıkın' çağrısına 'zimmetleyelim' cevabı

ATAKÖY 1. Kısım çarşıda yer alan 2. Mahmud dönemine ait taş eser kaderine terk edildi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayfer Kaynar, "Biz buranın korunmasını istiyoruz. Dediler ki, 'Siz yönetim kurulunuzda karar alın, bir kişiyi de seçin. O kişiye zimmetleyelim.' Bunun hukuki hiçbir örneğini görmedik" dedi.

Osmanlı Padişahı 2. Mahmud dönemine ait 1827 tarihli taş eser, Ataköy 1. Kısım çarşıda yer alıyor. 1950'de Ataköy 1.Kısım ile planlanan çarşı, 564 ada 135 parselde yer alıyor. Arsası 4 bin 320 metrekare olan, tapuda içinde yirmi üç dükkan, bir iş bürosu ve bir gazino olarak geçen çarşı son bir yıl içinde tamamen boşaltılarak harabeye döndü. Çarşıya giriş için kullanılan alt geçidin duvarında 2. Mahmud dönemine ait mermerden tuğralı tarihi eser tamamen korumasız kaldı. Yıkım kararı olan çarşı için Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na müracaat ederek yıkımı durdurmak istedi.

"BUNUN HUKUKİ HİÇBİR ÖRNEĞİNİ GÖRMEDİK"

Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayfer Kaynar, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na yıkımı durdurmak için yaptıkları müracaattan sonra hiç beklemedikleri bir cevapla karşılaştıklarını belirtti. Kaynar, "Koruma kuruluna bu yönde bir başvuru yaptık. Burası proje bazında korunsun diye. Çünkü çarşı Ataköy'ün ayrılmaz parçasıdır. Buranın saklanması lazım. Ama daha sonra bu eser için ayrı bir talep geldi koruma kurulundan. ve biz buna çok şaşırdık doğrusu çünkü dediler ki, 'Siz yönetim kurulunuzda karar alın, bir kişiyi de seçin. O kişiye zimmetleyelim.' Bunun hukuki hiçbir örneğini görmedik. Hukukçularımıza danıştık. Bize şimdi bunu zimmetlemek ne demek? Biz ne yapalım peki? Burada nöbet mi tutalım? Bunun bir mantığı yok" diye konuştu.

"BU TARİHİ ESERİN KORUNMASI İÇİN HER TÜRLÜ MÜCADELEYİ VERECEĞİZ"Tarihi eserlerin korunmasının önemine değinen ve bölgenin koruma altına alınması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Kaynar, "Bu taşı biz eskiden beri, çocukluğumuzdan beri biliyoruz, burada durmakta. Ama kentsel dönüşüm felsefesi altında rantsal dönüşüme doğru evirilen bu süreçte çarşımız, bir şekilde komşu parselde olan ve orijinalde orası kamuya ayrılmış olan parselde yüksek katlı bir binanın inşasıyla ortaya çıktı. Burası tabiatıyla genişleme derdinde ve burayı yavaş yavaş mülkiyetine aldı. İşin garip tarafı Ataköy 1. Kısım konut alanıdır ve burası Turizm Bakanlığı'nın uhdesinde. Dolayısıyla bu değişim nedeni ile de buranın imar değişikliğine gideceğini öngörüyoruz ve bekliyoruz. Buna karşı da her türlü hukuki girişimlerimizi de yapıyoruz ki bu çarşı hem projesiyle hem içinde taşıdığı bu tarihi eserle birlikte geleceğe gidebilsin" şeklinde konuştu.

"TARİHİ ESERLERİMİZE BÖYLE SAHİP ÇIKAMAYIZ"Bu esere sahip çıkılmamasının yol açacağı sorunları değerlendiren Prof. Dr. Kaynar, "Bu şöyle bir soruna yol açacak. Bu eserin çalınması, kırılması, el değiştirmesi yani yolsuzluğun önünü açacak bir şey bu. Tarihi eserlerimize böyle sahip çıkamayız. Bu nedenle biz bunu çok büyük bir yanlış ve liyakatsizlik örneği olarak görüyoruz. Biraz sert olacak ama buranın bu haliyle ve burada korunması bu çarşının korunması ve Ataköy'ün bütünlüğünün korunması önemli. Biz buranın korunmasını istiyoruz. Sayın Turizm Bakanından, Koruma Kurullarından buranın proje bazında koruma altına alınmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı