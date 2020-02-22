: Atakan Kayalar'ın ' Enes Batur benim en büyük hayranım' dediği videosu ortaya çıktı

22.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:00

Kitap mağazasında yaptığı konuşmayla sosyal medya gündemine oturan ve ardından televizyon kanallarında canlı yayınlara çıkmaya başlayan Atakan Kayalar'ın 3 yıl önce YouTube kanalına yüklediği videolar ortaya çıktı. 10 yaşındaki Kayalar, bir videosunda sosyal medya fenomeni Enes Batur'a gönderme yapıyor.

"ENES BATUR EN BÜYÜK HAYRANIM"

Magazin Tube sayfasının haberine göre: Son günlerde yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren ve çeşitli haber kanallarına çıkarak hayatını anlatan Kayalar'ın küçük bir Youtuber olduğu çıktı. Kendi kanalında çeşitli videolar çeken Kayalar'ın sosyal medyada çektiği videoların birinde "Enes Batur Sungurtekin en büyük hayranımdır" diyen Atakan daha sonra "Şaka yaptım ben Enes Batur'un hayranıyım, onu çok seviyorum" diyerek konuşmasına devam ediyor.

"ÖNCE ANNENE SAYGILI OLMAYI ÖĞRENMELİSİN"

Atakan Kayalar'ın kendisi hakkında söylediklerini duyan fenomen Enes Batur ise "Her şeyden önce annene saygılı olmayı öğrenmelisin" dedi. Kayalar'ın bir röportaj sırasında yanındaki annesine "Seni şöyle alalım" diyerek tepki gösterdi anlar sosyal medyanın gündemine oturmuş ve çok sayıda eleştiri almıştı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Bol bol kitap okuduğunu felsefe, siyaset, bilim ve teknoloji konularında oldukça bilgi sahibi olduğunu belirten Atakan sosyal medya tartışma konusu oldu. Bir kısım kullanıcılar Kayalar'ın kristal çocuk olduğunu söylerken bir kısımda hayatını normal çocuk gibi yaşaması gerektiğini ailesinin ona doğru bir hayat sunması gerektiğini savundu.

ALEYNA TİLKİ'YE GÖNDERME YAPTI

Kısa sürede gündem olan Atakan Kayalar hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aleyna Tilki, 10 yaşındaki Atakan için "Ruh eşimsin" dedi. Müzik prodüktörü Erol Köse ile video çeken Kayalar ise müzik zevkinden bahsederken "Rap ve Aleyna Tilki dinlemiyorum" dedi.

BAKANLIK ATAKAN İÇİN AÇIKLAMA YAPTI

Kitap mağazasında yaptığı konuşmayla sosyal medya gündemine oturan ve ardından televizyon kanallarında canlı yayınlara çıkmaya başlayan Atakan Kayalar'la ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada Atakan'a ihtiyaçlarına göre en doğru ve sağlıklı pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlandığı belirtilerek "Çocuğumuzun, sosyal medya üzerinden saldırıya ve tehditlere maruz kalması, ailemizi derinden üzmekte ve kaygılarını arttırmaktadır. Çocuklarımızın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunun bir kez daha altını çizerek; çocuk ve aile ile ilgili çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için basın kuruluşlarımızın ve sosyal medya kullanıcılarının hassasiyetini beklemekteyiz" ifadeleri kullanıldı.

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